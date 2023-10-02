"Паритися через вік у мене немає часу": Андрію Данилку виповнюється 50 (фото)

Український артист, відомий своїм яскравим сценічним образом VERKA SERDUCHKA, Андрій Данилко відзначає ювілей. Він каже, що любить подуріти і після 50-ти нічого не зміниться.

Український артист Андрій Данилко 2 жовтня відзначає ювілей, йому виповнюється 50 років. Після турів у Європі та Америці зараз він перебуває в Україні. Артист каже, що, незважаючи на вік, почувається студентом. У нього багато планів і творчих ідей, а на цифри в паспорті він не звертає уваги, повідомляє NV.

"Для мене всі ці паспортні цифри не мають жодного значення. Важливі тільки внутрішні відчуття, а в душі я досі відчуваю себе студентом. Любимо з Інною подуріти й посміятися одне з одного. І після 50-ти нічого не зміниться. У мене купа справ і планів, творчих і не тільки, тому паритися через вік у мене немає часу", — ділиться Данилко.

Андрій Данилко та Інна Білоконь Фото: instagram/v_serduchka

Одним із перших артиста з днем народження привітав український продюсер Юрій Нікітін. На своїй сторінці в Instgaram він опублікував серію архівних знімків. Він співпрацює з Данилком уже 26 років. Нікітін повідомив, що подарував своєму другові новий телевізор, бо знає про його захоплення рідкісними фільмами.

"За 26 років разом я добре знаю про твою пристрасть до перегляду рідкісних фільмів і вирішив подарувати тобі унікальний пристрій — "телевізор, що знає всі фільми на світі" meta smart TV Gazer. Його, до речі, розробили українці, що викликає особливу гордість і додає цінності... Мені дуже пощастило дружити і працювати з такою великою людиною, як ти. Люблю тебе, мій учителю. Будь щасливим!", — написав Юрій Нікітін.

Що відомо про Андрія Данилка

Андрій Михайлович Данилко — український актор, співак, композитор, поет-пісняр, гуморист-пародист, режисер, сценарист, продюсер і телеведучий. Народився 2 жовтня 1973 року в Полтаві, народний артист України (2008). З 2016 року — член журі та наставник талант-шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ. Також із 2016 року — постійний член журі музичного конкурсу "Євробачення. Національний відбір". Найбільш відомий як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка.

Участь у "Євробаченні"

9 березня 2007 року за підсумками національного відбору стало відомо, що Андрій Данилко, в образі Вєрки Сердючки, стане представником України на конкурсі. 2 травня на фіналі конкурсу він посів друге місце, набравши 235 балів.

Участь у "Євробаченні", за словами артиста, стала для нього не лише професійним та особистим викликом, а й глобальною точкою відліку, відкривши новий етап у творчості артиста. В інтерв'ю він зізнався: "Євробачення" дало особисто мені дуже багато, у мене повністю змінилися пріоритети. Моє життя розділилося на "до" і "після" "Євробачення".

Нагадаємо, 21 вересня Камалія показала, як пройшов день народження доньок. Мірабелла і Арабелла відсвяткували свій перший ювілей.

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