Дорофєєва чесно відповіла, чи виконує пісні російською за кордоном

Співачка зізналася, що з початку війни в Україні її кар'єра "почалася з нуля".

Співачка Надя Дорофєєва дала відверте інтерв'ю блогеру Антону Мурафі, і зізналася, що після початку повномасштабної війни в Україні почала свою кар'єру з нуля. А також відмовилася від виконання пісень російською мовою. Співачка, яка нещодавно потрапила в скандал, скасувавши концерт у Відні, відверто розповіла про свої музичні вподобання і про те, як стала співати українською мовою.

Надя Дорофєєва, яка після розпаду гурту "Время и Стекло" 2020 року розпочала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA, зізналася, що їй завжди подобалися гурти "Океан Ельзи" та "Один в каное", а тому переживала, що її "легкі пісні" не знайдуть свого слухача.

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Інтерв'ю Наді Дорофєєвої

"У мене була дуже висока планка щодо українських пісень", — зізналася Дорофєєва, яка зараз співпрацює з Ванею Клименком, який також пише пісні для Kalush Orchestra, Джамали, Alyona Alyona, Jerry Heil, Kola, Skofka, Kozak Siromaha.

Зараз Клименко з Дорофєєвою тренери на шоу "Голос країни-13".

Надя Дорофєєва зі своєю командою на "Голос країни-13"

Надя зізналася, що спеціально попросила про співпрацю тих авторів, які раніше писали пісні українською. Їй у перекладі пісні "Різнокорольова" допомагали фанати, тож із переможницею своєрідного конкурсу вона співпрацює і зараз.

Співачка зазначила, що після початку війни з РФ почала кар'єру з нуля.

"З початку повномасштабної війни все обнулилося і всі ці регалії, які були в артистів, вони вже давно не цікаві і відштовхували навпаки. Я відчула і зрозуміла це одразу. І одразу почала повністю кар'єру з нуля. Я нормально ставлюся до перекладу старих російськомовних пісень. Затриматися в нашому шоу-бізнесі на 5-10 років непросто. Монатік "ремонтував" пісні, і вони звучать класно. Макс Барських це робить. Але що стосується мене, я вирішила не тягнути за собою стару музику. Вирішила писати нове і не прогадала. Я зробила ставку саме на це", — зазначила артистка.

На запитання, чи виконує свої російськомовні хіти за кордоном, вона сказала, що більше цього не робить, навіть коли фанати просять. Хоча Надя пожартувала, що більше й не просять.

"Їх неможливо почути вже давно, фанати не просять, розуміють, що я не зроблю цього. Коли поїхала в перший тур, я сказала: "Я знаю, що ви чекаєте хітів, але підтримайте мене, будь ласка. Усі пісні будуть українською". Мене підтримали, це було рік тому", — сказала Надя.

Надя Дорофєєва

Говорячи про концерти в Європі, Дорофєєва зізналася, що там "інша історія".

"Люди себе інакше там почувають. Було таке, що організатори деяких заходів могли просити: "А ви заспіваєте "Горит"?". І вони там щось пояснюють, ну я навіть не лізу в цю розмову. Був у мене тур Америкою, Європою. І організатори кажуть: "Ну у нас багато людей, які спілкуються російською". Я кажу: "Ну хочете, не замовляйте". Я зрозуміла, що російська мова мертва в нашій країні. Це потрібно прийняти, відпустити, розвивати українське", — резюмувала співачка, порадивши своїм колегам просто більше випускати хітів українською, щоб не було потреби слухати пісні російською.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва і Макс Барських представили запальний кліп на пісню "Ритми".