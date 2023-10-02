Тарабарова зізналася, хто їй допомагає з дітьми і на що витрачає найбільше грошей (відео)

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла, як починається її ранок і хто допомагає їй із маленькими дітьми.

33-річна українська співачка Світлана Тарабарова, яка у квітні втретє стала матір'ю, в інтерв'ю програмі 33 запитання від Люкс ФМ зізналася, як їй складно з маленькими дітьми і куди йде сімейний бюджет.

За словами Світлани, її ранок починається з обіймів, капучино і брудних підгузків. Дітей необхідно вмити, нагодувати, почистити зуби і "при цьому ти повинна бути веселою, ти ж мама".

Світлана Тарабарова з дітьми Фото: instagram/tarabarova

"У нас є няня, яка з нами вже чотири роки, з народження Івана. Няня Олена — вона наше все, але навіть вона вже закипає, бо з трьома (дітьми — ред.). Не вірте, коли кажуть, там, де двоє, там і троє. Це все брехня. Там, де троє — там троє, готуйтеся", — зазначила артистка.

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Через фінансові проблеми Тарабарова у 2022 році була змушена виставити на продаж свій приватний будинок під Києвом. Виконавиця розповіла, як сім'я вийшла з цієї ситуації і чи знайшовся покупець.

"Поки що ніяк. Будинок поки що на продажу. Звісно, ми чекаємо, можливо відкриються якісь кредити від країни, може іпотека. Ще не вирішили це питання. Ну, звичайно хочеться, щоб ми продовжували тут жити. Ну як буде", — розповіла співачка.

Тарабарова відповіла, на що найбільше витрачає грошей на місяць: "Оренда, заробітна плата, їжа і дитячий садок додався. На побут".

Також відома співачка дала пораду мамам, які дуже втомилися: "Тримайтеся, дорогі. Робіть якісь прості речі, які ви любите. Випийте чаю, навіть, коли кричать діти... не робіть, як я. Не мийте кухню, коли ви вже без сил".

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Світлана Тарабарова оголосила про третю вагітність.