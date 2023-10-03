Чоловік витратив $100 тисяч доларів, щоб перетворити себе на пластикову ляльку

Енджел Бімбо не співвідносить себе з ЛГБТ-спільнотою і не бажає ідентифікувати свою стать.

24-річний користувач Instagram, небінарна модель OnlyFans, який кличе себе Angel Bimbo, зізнався, що витратив величезну кількість грошей, щоб виглядати, як лялька, а свої і без того величезні губи він планує збільшувати, поки вони "не вибухнуть", - пише Daily Mail.

"Я — шматок пластичної досконалості. Я витратив близько 100 тисяч доларів на пластичну хірургію. Я ніколи не захочу стати меншим. Хто цього хоче? Бути бімбо (лялька) — це все в моєму житті: від того, як я ходжу, як говорю, як фарбую нігті, як я все роблю", - розповів він в останньому епізоді серіалу Truly "На гачку".

Бажання модифікувати себе у нього з'явилося ще в дитинстві, коли, живучи в Мексиці, він разом зі своєю матір'ю дивився шоу про пластичну хірургію і вважав, що це — по-справжньому круто.

Рішення переїхати в Маямі було ухвалене тому, що там процвітає пластика, і багато хто має вигляд, як ляльки, чого хотів і Енджел.

На рахунку у чоловіка — операція по лінії росту волосся, пластика носа, імплантат підборіддя і ліпосакція, імплантати сідниць і литок, а також "наповнювачі всюди".

Енджел хвалиться, що тільки в його губах міститься 23 кубика філлера, і стверджує, що вони найбільші у Флориді. Він абсолютно не приховує, звідки у нього гроші на нову зовнішність.

"Я витрачаю близько 1500 доларів щомісяця тільки на те, щоб підтримувати свій зовнішній вигляд. Але на моєму шляху завжди зустрічалися щедрі чоловіки, які допомагали мені втілити в життя мої пластичні мрії".

Енджел відмовився позначити свою гендерну ідентичність, заявивши, що він "просто ідентифікує себе як лялька-бімбо".

"Стать не має значення в моєму житті. Я не думаю про це. Для мене це нічого не означає. Я не пишаюся тим, що належу до ЛГБТ-спільноти, і не відчуваю себе бажаним гостем. Уся ця нова політика та ідеї не представляють мене. Представники ЛГБТ хочуть навішувати ярлики на все. "О, ти гей" або "Ти транс". Якби я сів тут просто зараз і сказав вам: "О, я жінка", ви мені повірите. Ти ставитимешся до мене відповідно, тому що це правильно. Але якщо я скажу тобі, що я чоловік, ти теж мені повіриш, то яке це має значення?" — міркує він.

Зупинятися на досягнутому Енджел не збирається. Він хоче ще більше збільшити сідниці та губи.

У соцмережах йому постійно доводиться читати негативні коментарі про себе, але він ставиться до них філософськи. За його словами, люди найчастіше вважають, що любителі пластичної хірургії — це невпевнені в собі індивідууми.

"Коли ви перебуваєте в мережі, вам погрожують смертю з будь-якого приводу. Якщо тобі не погрожували смертю, ти взагалі популярний?" — резюмує модель.

На запитання, що є його метою в модифікації себе, Енджел відповів:

"Моя кінцева мета в пластичній хірургії — просто продовжувати ставати все більшою і більшою і дивитися, що станеться. Я не думаю, що коли-небудь перестану робити операції. Одного разу ми постаріємо, і все обвисне, і нам доведеться це підтягувати, видаляти жир і що там ще дивовижні лікарі мають робити".

Своїм хейтерам Енджел постійно нагадує, що їхня критика тільки змушує його рухатися далі.

Раніше Фокус писав про жінку, яка поклялася зробити пластичну операцію своїй маленькій доньці.