Жити тут і зараз. Психологиня назвала 5 причин не відкладати життя на потім

Життя "в моменті" складається із яскравих подій, вражень, планувань та очікувань. Та, на жаль, для більшості українців зараз це навіть складно уявити, не говорячи про те, щоб втілити у життя. Ексклюзивно для Фокуса психологиня Катерина Клюшніченко розповідає, чому не варто ставити життя на паузу, та як навчитися жити тут і зараз.

Безумовно, дуже важливе значення для кожної людини має її минуле і майбутнє, але без фокусування уваги на сьогоденні, неможливо по-справжньому відчути це життя і дійсно "жити". Ми можемо існувати, проживати, за якоюсь вже давно збудованою стратегією, але відчувати — ні. Психологиня Катерина Клюшніченко розповіла Фокусу, чому важливо жити саме зараз та як цьому навчитися, попри умови та обставити сьогодення.

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"З початком війни, ми всі переосмислили своє життя і багато чого стало не таким важливим, як нам здавалося раніше. Велика кількість людей почали дійсно жити й не відкладати життя на потім: вдягати той одяг, який дійсно хочеться вдягнути; відкривати бізнес, про який давно мріяли; їхати в подорож замість того, щоб відкладати на чорний день; виходити зі стосунків, які вже давно завершились; відкрито говорити про свої справжні почуття; їсти смачну їжу, а не сидіти на дієтах і багато іншого", — каже Катерина Клюшніченко.

Дійсно, у багатьох людей сильно змінилися цінності та пріоритети, на другий план відійшло все матеріальне, натомість найважливішим стало людське життя. Проте багато людей заборонили собі "жити" та "відчувати смак життя" доти, доки не закінчиться війна. Психологиня назвала головні причини, чому не варто так робити та відкладати своє життя на потім.

Стабільний емоційний стан

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Здоровий психологічний стан допомагає нам переживати різноманітні емоції, сприймати новини та продовжувати виконувати свої соціальні функції. Тому підтримувати свій емоційний стан надзвичайно важливо. Не варто забороняти собі позитивні емоції, нові враження або прояв почуттів, навпаки, варто наповнювати свої резерви, щоб мати можливість витрачати цей ресурс у складні часи.

"Лише коли ми не відкладаємо своє життя на потім ми вчимося чути себе! Через те, що ми чуємо себе, ми можемо зрозуміти, що є саме зараз для нас важливим, і що може врятувати нас, коли ми знесилені. А це однозначно про самодопомогу та про більш стабільний емоційний стан", — наголошує психологиня.

Отже, від того, що ви сходите в кіно на новий фільм або зустрінетесь з подругою на каву, або купите собі нову сукню, нікому гірше не стане. Ваша головна задача зараз, дбати та піклуватися про себе, щоб мати сили проживати цей складний час та допомагати тим, хто цього потребує.

Самооцінка

Фото: Freepik

"Чуючи себе, ми починаємо втілювати в життя те, що давно відкладали. На вашу думку, як це впливає на наше ставлення до себе? Стовідсотково це покращує нашу самооцінку та додає впевненості в собі", — зазначає Катерина Клюшніченко.

Життя воно плинне, тому попри все, що відбувається, варто втілювати свої бажання та реалізовувати плани. Зараз період величезної трансформації, як суспільства загалом, так і кожної людини зокрема. Хтозна, можливо саме зараз вам вдасться знайти себе та реалізувати своє призначення.

Стресостійкість

"Зараз дуже багато нестабільності в нашому житті, і якщо ми вміємо надавати собі енергію та сили через речі, які для себе робимо, не відкладаючи їх, то здобуваємо в собі внутрішню силу витримати будь-яке психологічне навантаження та будь-який стрес", — каже Катерина Клюшніченко.

Стосунки з близькими

Фото: Freepik

"Відкладаючи життя на потім, ми стаємо більш роздратовані та емоційно нестабільні. Це впливає на стосунки з близькими для нас людьми. Ми можемо відчувати злість, агресію або апатію. І це накопичене незадоволення власним життям відчувається у повсякденному спілкуванні", — зазначає психологиня.

Діти, які зростають у цей складний час, заслуговують на дитинство, на радість, на усміхнених та контактних батьків, які мають ресурс та енергію на виховання та увагу. Ваш пригнічений емоційний стан не зробить нікого кращим та щасливішим, тому варто перестати відкладати життя і реалізувати свої бажання та мрії, тоді ваші стосунки з близькими людьми стануть набагато кращими.

Приклад, який лікує інших

Фото: Freepik

"Зараз можна стикнутись з хейтом і виразом: "не на часі". Це дуже сильно зупиняє багатьох людей жити. Хочу зауважити, що є дійсно загальноприйняті правила поведінки, які говорять про повагу до інших людей. Але їх не дотримуються ті люди, які самі по собі не рефлексують стосовно війни та не відчувають в цьому потреби. Якщо ви задумуєтесь: "чи доречно це?", то ви вже переживаєте за почуття інших, що говорить про вашу емпатичність", — зазначає Катерина. "Багато людей потребують бачити життя в житті, а не смерть та паузу. Ви можете стати тим прикладом, який буде надихати інших людей, дарувати їм приємні відчуття та емоції. Саме так, особисто я, бачу людей, які не відкладають життя на потім. Вони надихають, викликають захоплення та бажання наслідувати їх", додає експертка.

Пауза – це відсутність руху та розвитку, а це останнє, що ми маємо робити у такі складні часи. Життя – воно плинне і зараз ми проживаємо найкращі роки свого життя, так, можливо не так, як ми планували, проте це факт. Все має відповідати обставинам та ситуації, проте забороняти собі емоції та враження, новий досвід та відчуття, відчувати постійну провину та сум не варто. Не втрачайте себе та життя в собі, бо життя має перемогти будь-яку темряву.

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