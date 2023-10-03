Приїхав на Харківщину: Святослав Вакарчук показав зруйнований міст через Сіверський Донець

Лідер гурту "Океан Ельзи" знову приїхав у деокуповані міста. Вакарчук відвідав місто Ізюм та показав руїни, які залишили ВС РФ.

Святослав Вакарчук знов приїхав в деокуповані міста України. Лідер гурту "Океан Ельзи" показав світлини з міста Ізюм, що в Харківській області. Фото співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На першому фото видно зруйновану багатоповерхівку, на другому – знищений міст через річку Сіверський Донець.

Святослав Вакарчук на Харківщині

"Міст через Сіверський Донець. Ізюм. Другу добу на сході. Буду потроху розповідати", — написав Святослав Вакарчук.

Це не перший раз, коли Вакарчук приїздить до міст України, які постраждали від ворога. На концерті співака та письменника Сергія Жадана Вакарчук розповідав, як той врятував йому життя у Харкові.

"Останній раз, коли ми зустрічали мій день народження, Сергій стояв і пильнував, щоб я випадково не став на протипіхотну міну, яка в цей момент була за метр від моєї ноги. І це не жарт. Це правда. Це було на Салтівці в Харкові", — розказав Вакарчук.

Тоді вони завітали до Харківської територіальної 127-ї бригади, і коли Вакарчук вирішив виступити перед бійцями, його попередили про небезпеку, зазначивши, що міну не побачили і самі вояки.

В його соцмережах часто з'являються фото із військовими. Вакарчук їздить до поранених бійців та збирає гроші на благочинність.

Святослав Вакарчук із військовими

Недавно він оголосив, що 6 грудня дасть великий сольний концерт в Палаці Україна в Києві.

Концерт матиме благодійний характер. Вакарчук планує передати кошти із продажу квитків на потреби ЗСУ.

На початку цього року Вакарчук побував навіть у Бахмуті та написав зворушливий пост, в якому зазначив, що в місті "гаряче, але воно не скорене". І назвав українських вояків героями, які увійшли в історію.