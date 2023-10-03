Даша Квіткова розповіла, як змінилося її життя після розлучення з Нікітою Добриніним

За словами Квіткової, зараз у неї є допомога, тому все добре. У непрості моменти вона не стримується і дозволяє собі плакати.

Українська блогерка Даша Квіткова розповіла, що після розлучення вони з Нікітою Добриніним перебувають "у нейтральних стосунках" і спілкуються виключно з приводу спільного сина Лева. Про це Квіткова розповіла в інтерв'ю УНІАН, додавши, що їй не хочеться виносити в публічний простір непрості моменти.

Вона підкреслила, що Добриніним не живе разом вже майже рік, вони перебувають в стосунках батьків їхнього сина. Через розлучення в неї не додалось зобов’язань.

"Ми максимально в нейтральних стосунках, в стосунках батьків. Спілкуємось виключно з приводу Лева, більше нічого між нами немає. Після розлучення нічого не змінилось, тобто у мене не додалось зобов’язань. Мені не було важко у шлюбі, я робила те саме, що і зараз поза ним, усе від А до Я. Зараз в мене є допомога, тому все добре", — поділилася вона.

Квіткова також сказала, що дуже вдячна тим людям, які перебувають поруч та зауважила, що не хотіла би у соціальних мережах розповідати про складні моменти свого життя.

"Я дуже вдячна, що поруч є люди, яким я можу довіритись і розповісти про все, що є всередині. Також я працюю з психологом та можу обговорити з ним все, що мені "болить". Мені не хочеться виносити в публічний простір непрості моменти, бо, все ж таки, це стосується лише нас двох", — повідомила Даша Квіткова.

У непрості моменти, для виходу емоцій, вона не стримується і дозволяє собі плакати, адже є живою людиною.

"Я не знаходжусь постійно в ресурсі, мені також буває важко, бо я жива людина. Але в мене є способи, як покращити свій стан… я дозволяю собі поплакати, бо якщо хочеться, треба це робити і не стримуватись. Нехай усі негативні емоції виходять, а не сидять всередині, нехай вони не з'їдають нас", — поділилась блогерка.

Також вона знаходить нові хобі, що приносять задоволення і робить перерву навіть в інстаграмі.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що блогерка Даша Квіткова потрапила в масштабну аварію в Києві. Велика ДТП сталася в Києві поблизу станції метро "Академмістечко". На перехресті зіткнулися чотири недешевих автомобілі загальною вартістю понад 200 000 доларів.

Також Даша Квіткова розповіла, що судиться з Нікітою Добриніним. У червні 2023 зіркова пара офіційно розірвала шлюб.