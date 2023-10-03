Співачка Санта Дімопулос змінила ім'я та по батькові й офіційно стала Сантою

Артистці, справжнє ім'я якої Хрисанті, більше подобається скорочений варіант її імені.

Українська співачка Санта Дімопулос, солістка гуртів Queens, "ВІА Гра" та "Сьоме небо", наразі проживає за кордоном, але повернулася в Україну, щоб офіційно змінити ім'я та по батькові. Про це пише УНІАН із посиланням на сторіз співачки.

Раніше в артистки в паспорті було вказано "Дімопулос Хрисанті Янисівна". Однак вона вирішила взяти собі по батькові свого біологічного батька, якого звуть Ігор.

Пост Санти Дімопулос Фото: Санта Дімопулос/Instagram

А також змінити ім'я Хрисанті на Санту, скорочену форму свого імені, під якою вона і стала відома.

Тепер Санту Дімопулос офіційно звуть Дімопулос Санта Ігорівна.

"Сльози щастя. Нарешті я — це я. Я вписала себе в рід батька. Я поміняла повне ім'я на скорочене — своє, рідне", — поділилася враженнями Дімопулос, яка вже отримала нові документи.

Нагадаємо, Санта Дімопулос народилася в Києві в греко-ассирійсько-українській родині. Вона з дитинства займалася танцями та фітнесом, була учасницею "Фабрики зірок".

Костянтин Меладзе запросив її в групу "ВІА Гра" замінити Надю Грановську, яка пішла. Уже на початку жовтня 2012 року вона покинула групу, щоб зайнятися сольною кар'єрою. Через вісім років вона перемогла в шоу "Танці з зірками". У фіналі її суперницями були Надія Мейхер і рок-діва Юлія Саніна. Санта під час церемонії нагородження зробила широкий жест, віддавши головний приз суперниці.

Санта Дімопулос три роки зустрічалася з українським шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого 2008 року народила сина Даніеля.

Санта Дімопулос із дітьми

18 вересня 2012 року Санта вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Розкішна церемонія пройшла в італійському замку Орсіні-Одескальки. Але вже через рік пра розлучилася, а Санта заявила, що весілля було фейком.

У 2015 році вона вийшла заміж за співвласника мережі спортивних клубів SportLife, Ігоря Кучеренка, а через чотири роки народила доньку Софію.

Зараз артистка живе за кордоном і часто бере участь у благодійних заходах, збираючи гроші на допомогу Україні.

Після початку війни вона розповідала, що була в Києві, коли почався обстріл української столиці ЗС РФ. Чоловік одразу сказав їй, що потрібно відвозити дітей, але співачка не могла повірити в те, що відбувається.