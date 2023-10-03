У мережі з'явилися кадри першої реакції принца Арчі на сніг — фото

Перед тим, як скласти з себе королівські обов'язки, принц Гаррі та Меган Марлк шість тижнів провели в Канаді.

Старший син принца Гаррі та Меган Маркл, чотирирічний принц Арчі, зараз живе в сонячній Каліфорнії, проте хлопчик все ж встиг побачити сніг, пише Hello. У документальному серіалі Netflix "Гаррі і Меган" є кадри, де шестимісячна дитина сидить на санчатах, і її катає Меган.

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Перш, ніж переїхати в Монтесіто, пара деякий час відпочивала в Канаді. Арчі було всього пів року, коли принц Гаррі і Меган провели День Подяки і Різдво у відокремленому маєтку на острові Ванкувер наприкінці 2019 року.

Кадри тих днів були включені в проєкт стримінгового сервісу про королівських осіб, який вийшов на екрани ще в грудні минулого року.

На домашніх відео Арчі, тепло одягнений у зимовий комбінезон Mini Boden Panda, дивиться на засніжену місцевість, сидячи в червоних дерев'яних санях.

Його мати не може стримати сміх і радісні вигуки, тягнучи свого маленького сина по снігу.

Кадри було зроблено в Канаді, де хлопчик був із батьками у 2019 році Фото: Netflix

Описуючи час, проведений сім'єю в Канаді, дружина принца Гаррі зазначила:

"Мені просто подобалося перебувати там. Там було так спокійно. Можна було перепочити".

Меган Маркл і сама в захваті від зимової погоди Фото: Netflix

Рішення Гаррі та Меган узяти шеститижневу відпустку і полетіти до Канади було ухвалено до їхньої заяви про відмову від громадських обов'язків членів королівської сім'ї в січні 2020 року.

У березні 2020-го вони востаннє з'явилися на публіці у складі всієї сім'ї, після чого полетіли у США,

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл може зайняти місце сенаторки Каліфорнії Даяни Файнштейн, яка померла в 90 років.