Тренди осені 2023. Наймодніше взуття жовтня

Розглянемо ключові тенденції взуття на жовтень 2023. Чим поповнити гардероб нинішньої осені.

Улюблені туфлі на плоскій підошві і балетки склали одна одній конкуренцію на подіумах сезону осінь-зима 2023, оскільки балетки були узурповані гардеробами модниць, а на подіумі переважали сліпони. З іншого боку наша любов до скульптури і сюрреалізму стримувалася повсюдним поширенням чорних туфель-човників, які можна було побачити всюди, від Сен-Лорана до Крістофера Кейна, і які спонукали всіх співробітниць офісів переглянути колись застаріле взуття.

Романтика також просочилася у сферу трендів взуття: бренди використовували моделі Мері-Джейн і банти, в той час як інші відстоювали високу домашню елегантність, прикладом якої є мінімалістські шкарпетки від Bottega Veneta. Вогненно-червоний, один з визначальних відтінків сезону, був представлений як у вишуканій, так і у святковій формі на показах Prada і Ferragamo.

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Розглянемо ключові тенденції взуття на жовтень 2023 року.

Чорні туфлі-човники

Прогулянка до кулера з водою здається набагато привабливішою тепер, коли на подіум повернулися туфлі на підборах офісних працівників (з тих, які перед поїздкою на роботу замінюють на кросівки).

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Чорні туфлі-човники були найпоширенішими підборами на подіумах: гладкі, шикарні й обтічні, на противагу всьому загальноприйнятому шику, який підтримував взуття в останні сезони. Зверніть увагу на Prada, Saint Laurent, Moschino, Christopher Kane, Tory Burch, Huishan Zhang, No. 21, Versace і Schiaparelli за елегантними ітераціями, які чудово пасують до лоу-файного образу, LBD або до полірованої роботи з принтером.

Човники з гострими носами

Балетки перемістилися з першої на другу позицію, оскільки на подіуми вийшло нове модне взуття осені 2023. Тут важливий один момент: зверніть увагу на гостру, як бритва, версію Prada, прикрашену деталями орігамі;

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Чудова малинова варіація Джорджіо Армані; Прикрашені дорогоцінним камінням пряжки Вельса Боннера і скульптурна фурнітура Торі Берч, а також яскраво-білий погляд Лори Піани на цей тренд з легким декольте на пальцях ніг. Щоб мати ефектний вигляд, одягніть модні окуляри з колготками з малюнком.

Домашнє взуття

Домашнє взуття перебралося на подіуми і стало частиною високої моди, оскільки бренди довели, що актуальне мистецтво в моді — це, в тому числі, мистецтво бути модним вдома, як на вулиці.

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Марки демонструють ефектні рішення, натхненні сонним диванним днем. Приклади тому черевики зі шкарпетками ребристої в'язки, які відкрили показ Bottega Veneta: їхній кремовий колір якнайкраще пасує для ходіння по килиму; ортопедичні домашні сабо Loewe; атласні балетки Sandy Liang у поєднанні з гетрами до колін, а у JW Anderson взагалі ніякого взуття, тільки білі шкарпетки.

Взуття на танкетці

Надійний аналог тонких туфель на підборах, які застряють у решітках тротуару і мостинах, міцна танкетка з'явилася на подіумах весна-літо 2023, а колекції осінь-зима 2023 доводять, що вони нікуди не подінуться.

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У прагматичніших стилях гардероба цього сезону ви без страху і докору крокуєте тротуарами міст у черевиках на танкетці зі складками в стилях, створених Louis Vuitton, скульптурних еспадрильях від Dior, панківських туфлях на плоскій підошві із заклепками від Моллі Годдард або шльопанцях AZ Factory і піднятих шльопанцях від Colville.

Туфлі Мері-Джейн

Подіуми продемонстрували витончену елегантність, витончені силуети, точний крій і розкішні тканини, які витримають випробування часом.

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Підбори Мері-Джейн мають скромну вишуканість, улюблену Алексою Чанг і близнюками Олсен, і найкраще поєднуються — для створення нотки гламуру старого світу — з непрозорими колготками або ребристими шкарпетками до щиколотки і спідницею А-силуету в стилі Емілії Вікстед і Діор.

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Черевики на шнурівці та пряжках

Подіуми осені/зими 2023 віддали данину поваги Вів'єн Вествуд. Можливо, її панк-настрій стояв за всім взуттям з пряжками і шнурівкою, яке переможно простувало подіумами?

Такі модні рішення привносять бажану дозу міцності та практичності. Прикладом тому: армійські черевики довжиною до щиколотки від Dior, Fendi або Akris надають максісукням з квітковим візерунком певної родзинки. Виберіть ефектну пару черевиків з люверсами, боксерські черевики для бойових дій або ефектну версію таких черевиків на підборах.

Чоботи з напуском до стегна

Черевики до стегна мали успіх протягом багатьох сезонів, але восени/взимку 2023 року вони сидять на нозі зі значно більшою приспущеністю і менш відверто сексуальні, ніж обтислі варіанти.

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Зберігайте класику в елегантному замшевому стилі, як у Bally, або додайте драматизму ефектними деталями, як-от ланцюжки, блискавки й сідельний рядок, запропоновані Стеллою Маккартні та Ізабель Марант. Найбільш безтурботний стиль з усіх? Кеди Burberry із замші крижаного кольору.

Джинсове взуття

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У сезон осінь-зима 2023 денім став ще більш універсальним. Ізабель Марант і Etro продемонстрували елегантні джинсові туфлі, які додадуть гостроти класичним сукням, чи то денним, чи то вечірнім. Тим часом сміливі, ефектні черевики від Acne Studios і Y/Project швидко стануть центром будь-якого ансамблю.

Прикраса бантами

Від повернення силуету "пісочний годинник" до декадентських квіткових мотивів, жіночні акценти підкреслювали прості, скроєні форми, які ми бачили на подіумі.

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Міучча Прада, Сімоне Роча, Ердем Мораліоглу і сестри Малліві з Родарте — давні прихильниці бантів, а цього сезону дівочий акцент можна було побачити і в Chanel, Loewe і Versace. Прикрасьте будь-який образ балетками з бантом або туфлями на підборах для вечірки.

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Броги та лофери в чоловічому стилі

Від білої сорочки до широкого чорного пальта, від зшитого на замовлення костюма до чорної краватки — осінь/зима 2023 — це неминуща класика. Зверніть увагу на лофери і броги в чоловічому стилі.

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Одягніть класичні шкіряні туфлі дербі, як пропонують Max Mara і Giorgio Armani, щоб надати образу трохи строгості. Якщо ви хочете чогось менш формального, знайдіть експериментальні рішення, як-от Winklepickers від Palomo Spain, і поєднуйте їх з костюмом з напуском.

Раніше Фокус писав про тренди про наймодніші светри і джемпери осені 2023.