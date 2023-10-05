Джоан Коллінз розповіла про те, що зробила аборт у 26 років заради кар'єри

90-річна акторка на той час була заручена з актором Ворреном Бітті.

Британська актриса Джоан Коллінз розповіла про своє особисте життя у своїй новій автобіографії "За підплічниками", зокрема про те, як вона зробила аборт у 26 років, повідомляє The Guardian.

У книзі 90-річна Коллінз пише про те, як розповіла своєму тодішньому нареченому, акторові Воррену Бітті, про свою вагітність. Бітті та Коллінз почали зустрічатися 1959 року. Рік потому вони побралися, проте одружитися так і не змогли.

Фото: Instagram joancollinsdbe

Джоан згадує, як Воррен відповів і наскільки "жахливими" були новини про її вагітність. Вона каже, що Бітті, якому зараз 86 років, сказав їй, що потрібно зробити аборт, щоб заради їхньої кар'єри.

Тепер Коллінз, озираючись назад, згодна з Бітті в тому, що вагітність могла б пустити під укіс її успіх у Голлівуді.

Крім того, додає вона, у неї не було б двох дітей, Тари і Олександра, від другого чоловіка, актора і співака та автора пісень Ентоні Ньюлі, і ще однієї дитини, Катяни, від третього чоловіка, бізнесмена Рона Касса.

У документальному фільмі "Це Джоан Коллінз" актриса сказала: "Материнство було справді захопливим, і мені подобається кожна його хвилина". Зірка екрану заявила, що бачити своїх дітей щасливими — це "те, що робить мене найщасливішою".

Коллінз найбільш відома своєю роллю в мильній опері 1980-х років "Династія". Крім більш ніж 70 ролей у кіно і безлічі з'яв на телебаченні, вона також виступала на Бродвеї і Вест-Енді, а також гастролювала з різними театральними постановками.

Нагадаємо, 16 серпня Фокус писав, що Елізабет Герлі в прозорій сукні сходила на прогулянку з 90-річною Джоан Коллінз. Давні подруги тиждень відпочивають разом у Сен-Тропе.