Колоски, асиметрія та нагадування про війну: що показала Ліля Літковська на Тижні моди в Парижі

Бренд LITKOVSKA під час Паризького тижня моди представив свою колекцію весна-літо під назвою REBIRTH ("Переродження").

Українська дизайнерка Лілія Літковська представила нову колекцію на Тижні моди в Парижі. В свої моделі вона вклала глибокий зміст та доповнила вбрання колосками пшениці, якою часто прикрашає одяг свого виробництва та навіть тримала у руках під час весілля. Фото з показу з'явились у Instagram дизайнерки.

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Дизайнерка розказала, що колекція "REBIRTH" — це визнання сили жіночого духу та його стійкості в непрості часи.

Показ Лілії Літковської

"Кожна колекція є відображенням нового життя, нового початку. Проте початок не завжди має лаконічний кінець, а може бути перерваний у найнесподіваніший момент, у мить, яка змушує нас зупинитися. Нова колекція є закликом не зупинятися, навіть коли цей момент може здаватися недосконалим", — зазначила Літковська.

Показ Лілії Літковської

Показ відбувся у в історичній споруді, яку називають Hausmann. На величезних вітринах розмістили QR-коди з адресами та фото місць у різних містах України, які були зруйновані внаслідок обстрілів ВС РФ.

Хоча ці місця і зазнали руйнувань, але дизайнерка дає зрозуміти, що життя триває. Подіум прикрашали колоски у брилах криги. Це метафора, яка втілює у собі ідею збереження нових цінностей, нових якостей та духовного відродження.

В колекції української дизайнерки домінує асиметрія та лаконічність. Деякі вироби виглядають так, ніби їх порізали навмисно.

Аксесуари, взуття, сумки та навіть прикраси були зроблені з соломи.

Показ Лілії Літковської

Дизайнерка не вперше звертається до теми колосся. Навіть на власне весілля із екссекретарем РНБО Олександром Данилюком вона вибрала до свої білої сукні букет з колосків замість квітів.

Ліля Літковська відома своїми структурними силуетами та вишуканою майстерністю. Разом зі своєю командою вона переосмислює сучасну моду через чисті лінії.

За цю вишуканість її цінують по всьому світу. Перша леді України Олена Зеленськая багато разів з'являлась на публічних заходах у вбраннях від Літковської.

Нагадаємо, у Парижі відкрився шоурум п'яти українських дизайнерів. Свої колекції на подіумі представив також і Андре Тан. Паризький тиждень моди розпочався 25 вересня і тривав до 3 жовтня.