Розкрито таємний сенс вишивок на весільній сукні Ані Тейлор-Джой

Актриса та її чоловік Малкольм Макрей повторили весільні клятви у Венеції, і сукня Ані вже стала однією з найпопулярніших у соцмережах.

Аня Тейлор-Джой прикрасила свою весільну сукню Dior, виготовлену за індивідуальним замовленням, символічною вишивкою. І поки в соцмережах є тільки кілька знімків папараці, зроблених у Венеції, таблоїди дізнаються все більше і більше про її унікальне вбрання, яке вона вибрала на урочисту весільну церемонію. А модні блогери прогнозують, що скоро безліч наречених послідують її прикладу і змінять біле вбрання на щось більш нестандартне. Про це пише Daily Mail.

Аня Тейлор-Джой, яка позує у своїй весільній сукні від кутюр у Венеції цими вихідними, нагадувала героїню з класичного фільму.

Аня Тейлор-Джой у весільній сукні

Однак у її зшитій на замовлення весільній сукні не було нічого класичного — це була абсолютно сучасна сукня. 27-річна зірка, яка пов'язала себе узами шлюбу з музикантом Малкольмом Макреєм, одягла чудову сукню, яка порушила всі весільні правила.

Багатоярусна сукня Dior, що оголювала плечі зірки, була бежевою, зшитою з повітряного тюлю і прикрашеною вишивками.

Під час уважнішого розгляду сукні видно, що Тейлор-Джой, яка є амбасадоркою Dior із 2021 року, із задоволенням створювала сукню, яка відображає тренд на гіперперсоналізацію — додаючи унікальні деталі, зроблені на замовлення для нареченої.

Її сукня рясніла мотивами, вишитими вручну. Зірка вибрала дизайни, натхненні природою, що мають символічне значення, включно з, серед іншого, сузір'ями, її знаком зодіаку і колібрі, а також кілька слів, вишитих поперек сукні.

Аня Тейлор-Джой у весільній сукні

Гіперперсоналізація — це нове весільне модне слівце: "Весільний образ жінки — це така цілеспрямована можливість для самовираження, тож не дивно, що тенденція до гіперперсоналізації тут проявляється дедалі більше. Наречені шукають щось особливе. Вишивка на замовлення неймовірно популярна", — каже весільна експертка, зазначаючи, що тут є повернення до вікторіанської "мови кольорів".

Символи на весільній сукні Ані Тейлор-Джой

Колібрі

Колібрі карамельного кольору — основна деталь вишивки на корсетному ліфі сукні.

На ліфі Ані вишита пташка, що пірнає у квітку. Колібрі часто асоціюється з удачею, красою і зціленням, а в деяких частинах світу ці гарні птахи також є ознакою кохання.

В інтерв'ю журналу Elle актриса розповіла про свою любов до колібрі. Коли її запитали, якою може бути її духовна тварина, вона відповіла: "Мені б хотілося назвати косатку, але я не думаю, що я насправді така. Я думаю, що я як великий кіт і колібрі одночасно".

Квіти вишні

На спідниці сукні зображена національна квітка Японії — сакура. Кажуть, що квіти сакури символізують "оновлення", оскільки вони розквітають навесні, і мають тісні асоціації з буддизмом.

Знак Овна

Оцінка Тейлор-Джой свого знака народження також відображена в маленькому синьому символі Овна. До того ж це традиційне — "щось блакитне".

Акторка Netflix, яка також знялася в драмах "Гострі картузи" і "Минулої ночі в Сохо", стала останньою нареченою, яка розірвала звід правил "обов'язково носити біле" в день свого весілля.

Проте Тейлор-Джой зробила невеликий натяк на традиційне весільне вбрання, одягнувши довгу білу фату, прикріплену до її зачіски.

Аня Тейлор-Джой у весільній сукні

Також її сукню вкриває золота вишивка, зображення автомобіля та набір рукописних слів і фраз, виконаних синьою та чорною ниткою, які мають особливе значення.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей одружилися минулого року. Але це була скромна офіційна церемонія, оскільки актриса була зайнята на зйомках фільму "Фуріоса" в Австралії.