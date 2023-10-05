Осінь у стилі преппі: Кейт Міддтон показала наймоднішу річ сезону (фото)

Принцеса Уельська створила багатошаровий, але дуже елегантний образ.

41-річна принцеса Уельська Кейт під час відвідування українського громадського центру Vsi Razom у Брекнеллі продемонструвала неймовірно стильний осінній образ у стилі преппі. Дружина принца Вільяма приїхала в білій сорочці, поверх якої був сірий жилет з високим коміром і сірі вовняні штани прямого крою, зібравши в одному ансамблі всі останні тренди осені 2023, пише ресурс Who What Wear.

Одягнувши сірий жилет-светр і сірі вовняні штани, вона завершила свій образ невеликими туфлями на товстих підборах і золотими сережками-кільцями з перловим тисненням. Дівчина з плаката стилю преппі, принцеса, природно, подбала про те, щоб її вбрання було ідеально скроєне. Преппі — це стиль в одязі, що походить від форми учнів "college preparatory schools" — престижних приватних шкіл, які готують до вступу в елітні вищі навчальні заклади. Стиль преппі характеризується сумішшю ділового стилю і smart casual і має на увазі охайність, елітність, зручність і сидів по фігурі.

Міддлтон пом'якшила образ, уклавши волосся у свої фірмові розпущені хвилі.

Незважаючи на багатошаровість ансамблю, на виході вийшов повсякденний, але вдало зібраний образ, який ідеально відповідає тому, чим рясніли Тижні моди. В'язаний жилет можна побачити на вулицях багатьох європейських сторінок. Ба більше, сірі відтінки зарекомендували себе як нейтральний вибір, оскільки цього сезону модний набір поміняв свої фаворити бежевого і світло-коричневого кольору на прохолодні сірі тони.

Такі жилети ідеально поєднуються із сукнями, блузками або сорочками, не приховуючи красивий рукав, що робить їх оптимальним вибором для носіння з міжсезонними предметами.

Білу сорочку і жилет можна комбінувати з джинсами, брюками, спідницею і навіть шортами з щільними колготками. Будь-який з цих ансамблів матиме актуальний і стильний вигляд.

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