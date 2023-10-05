Камалія та Анна-Марія виступили перед українськими захисниками та захисницями (фото)

Артистки привітали військових та поліцейських з Днем захисників та захисниць України.

Співачка Камалія виступила перед українськими захисниками та захисницями. Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

Захід був присвячений Дню захисників і захисниць України 2023, який цього року святкують 1 жовтня (раніше його відзначали 14 жовтня).

"Завжди щаслива співати та обійняти наших Героїв, а особливо, коли їх нагороджують у День захисників і захисниць України! Героям слава", — написала Камалія (справжнє імʼя — Наталія Шмаренкова).

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Камалія

"Слава Україні і Слава Богу. Ви чудова і красива", "Найкраща! Пишаюся Вами!", "Ви просто патріот нашої України!!!" — пишуть фоловери української знаменитості в коментарях до допису.

Зокрема перед захисниками та захисницями України виступив дует Анна-Марія: співачки, які брали участь у Нацвідборі на "Євробачення" 2019 року.

"Це бойові шеврони 101- ї окремої бригади ТрО, які нам подарували після концерту. Це велика честь для нас. Один з бійців підійшов до нас і сказав : "Дівчата, ми дякуєм вам. Ви змогли зробити те, що не під силу психологам. Бо робите із душею, з усім серцем співаєте для нас. Піднімаєте наш дух". Це важливі слова для нас. Це правда", — прокоментували артистки.

Анна-Марія виступили перед українськими захисниками та захисницями

Нагадаємо, Камалія записала саундтрек до фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

Також Фокус писав про день народження доньок Камалії та Мохаммада Захура.