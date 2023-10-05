4 корисні звички, які допоможуть зміцнити імунітет цієї осені

Перші похолодання змусили нас згадати про те, що за вікном уже осінь. А це означає, що не за горами сезон застуди та грипу, тому настав час робити кроки, які допоможуть підтримувати своє тіло в тонусі.

Імунна система — це природний захист вашого організму від інфекцій і ключ до доброго здоров'я. Щоб забезпечити надійний захист від вірусів та бактерій, ваша імунна система має бути міцною й стійкою. Не існує чарівної таблетки або добавки, яка зміцнить вашу імунну систему, але ці здорові звички обов'язково допоможуть. Про це пише Indigo.

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Їжте овочі та фрукти

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Дефіцит поживних речовин може послабити вашу імунну систему і відкрити двері для різних інфекцій. Може допомогти дієта з низьким вмістом жирів. Їжте більше свіжих фруктів та сезонних овочів, які багаті антиоксидантами, вітамінами С і Е, бета-каротином і цинком. Включайте до свого раціону ягоди, цитрусові, ківі, яблука, червоний виноград, цибулю, солодку картоплю, моркву та зелені листові овочі, такі як шпинат і капуста.

Багато продуктів можуть спричиняти запальні процеси та виснажувати запас поживних речовин в організмі. Тому відмовтеся від м'яса і постарайтеся обмежити споживання оброблених і смажених продуктів, рафінованого цукру та борошна.

Проводьте час на свіжому повітрі

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Перебування на свіжому повітрі дуже корисне для вашого організму. Вітамін D необхідний для зміцнення імунної системи. Якщо восени у вашому регіоні недостатньо сонця, поговоріть зі своїм сімейним лікарем про прийом добавки вітаміну D.

Якщо на вулиці гарна погода, скористайтеся цим. Осінь пропонує безліч розваг: вирушайте на прогулянку або похід, підготуйте свій сад, влаштуйте полювання за сміттям на відкритому повітрі або зберіть для дітей гору листя, гідну стрибка.

Спіть достатню кількість годин

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Виявляється, сон потрібен не лише для краси, під час сну ваша імунна система бореться із застудою, грипом та іншими хворобами. Наразі невідомо, скільки саме сну достатньо, але для дорослих норма становить від 7 до 9 годин безперервного сну. Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) рекомендують дітям віком від 6 до 12 років спати від 9 до 12 годин на день. Якщо у вас проблеми зі сном, ці хороші звички можуть допомогти:

Обмежте перегляд екрана перед сном . Синє світло, що випромінюється вашими пристроями, може порушити природний цикл сну і неспання.

. Синє світло, що випромінюється вашими пристроями, може порушити природний цикл сну і неспання. Встановіть режим сну. Лягайте спати в один і той самий час щовечора, включно з вихідними.

Лягайте спати в один і той самий час щовечора, включно з вихідними. Спіть у темній кімнаті. Використовуйте щільні штори або маску для сну.

Використовуйте щільні штори або маску для сну. Слідкуйте за тим, що ви їсте і п'єте. Уникайте рясних прийомів їжі, кофеїну та алкоголю перед сном.

Уникайте рясних прийомів їжі, кофеїну та алкоголю перед сном. Регулярно робіть фізичні вправи. Активність протягом дня допоможе вам легше заснути вночі.

Будьте активними

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Користь від регулярних фізичних вправ здається нескінченною. Крім поліпшення якості сну і підвищення настрою, фізичні вправи також можуть запобігти артриту, діабету, хворобам серця та іншим захворюванням.

Дослідження показують, що помірні фізичні вправи можуть зменшити запалення і допомогти імунним клітинам відновитися. Швидка ходьба, їзда на велосипеді, біг підтюпцем, плавання і піший туризм — чудові варіанти. Намагайтеся займатися помірними фізичними вправами не менше 20 хвилин на день.

Бракує мотивації? Створіть із сусідами фітнес-групу або організуйте прогулянку з друзями. Вправи з іншими людьми — це не тільки чудовий спосіб об'єднатися, так у вас буде менше шансів пропустити тренування.

Нагадаємо, вітамін С — це основа вашого міцного імунітету, тому нестача цього важливого вітаміну може зробити вас більш сприйнятливими до інфекцій.

Раніше Фокус писав про те, що їжа відіграє найважливішу роль у формуванні імунітету, оскільки існують певні продукти, здатні послабити захист вашого організму.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.