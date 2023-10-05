Племінниця Чарльза III стала обличчям нової колекції одягу (фото)

Зара не вперше рекламує одяг цього бренду.

42-річна Зара Тіндалл, дочка принцеси Анни, сестри короля Чарльза III, знялася в новій рекламній кампанії бренду Musto, який випускає одяг для яхтингу, полювання і верхової їзди. Вона представила речі з колекції осінь-зима 2023, пише Hello.

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На фото Зара позує в комплекті стьобаного верхнього одягу, зокрема жіночій стьобаній куртці Marina Long Quilted Jacket від Musto кольору Windsor Wine і дощовику Marina Primaloft. Як модель місіс Тіндалл виглядала у своїй стихії.

"Безумовно настає осінь, і ці куртки — ідеальний вибір, щоб залишатися в теплі і сухості, коли настає холодніша і вологіша погода. Я ношу Musto вже багато років, і це ідеальний комплект для верхової їзди, прогулянок із собаками і на свіжому повітрі — все це мені подобається", — зазначила Зара.

Фото: Musto

Це не вперше, коли її бачать у Musto. Вона 16 років була послом бренду, якому, за її словами, вона "довіряла навіть у найсуворіших умовах".

Модельний бізнес — не єдиний прихований талант Зари. За словами її чоловіка Майка, він і його дружина — конкурентоспроможна пара.

"У нас із дружиною є таке змагання в чому б то не було: якщо ми граємо в теніс або щось у цьому роді, вона завжди хоче мене перемогти".

Раніше Фокус писав, що Майк теж іноді знімається в рекламі. Наприклад, чоловік з'явився в ролику мережі піцерій, зігравши доставщика піци.