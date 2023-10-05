Меган Маркл задала новий тренд у верхньому одязі для осені 2023

Поки що таке пальто не дуже поширене в гардеробах модниць, але воно має всі підстави оселитися там надовго.

Пальто восени — незамінний предмет гардероба. Воно і в холод зігріє, і може стати базою для створення елегантного сезонного образу. Щороку дизайнери пропонують безліч різноманітних моделей пальт, але особливу увагу варто звернути на те, в якому нещодавно на публіці з'явилася Меган Маркл. Йдеться про пальто-накидку від Carolina Herrera, пише People.

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Це чорно-біле пальто-накидка з візерунком "ялинка", що мало конструкцію, яка нагадує пончо, та високий комір. Така річ — свіжий погляд на класичний вовняний топпер з дещо більш хвилястим та легким силуетом, проте чорна зав'язка на талії надала йому певної форми, а оздоблення чорними смугами на широких рукавах додало елегантності.

Найкращий вигляд таке пальто має зі штанами прямого крою та взуттям на підборах, якщо йдеться про діловий стиль. Якщо ж подобається більш повсякденний стиль, то краще вибрати під нього джинси скінні та високі чоботи.

Текстурована накидка ідеально підходить для цієї пори року, коли температура швидко змінюється, але товсте вовняне пальто або пухова парка поки що явно не підходять.

Вирушаючи в магазин за таким пальтом, не обов'язково шукати щось абсолютно схоже. Зараз стилісти пропонують безліч схожих варіантів, починаючи від пальта-кейпа і накидки з хутряною облямівкою та закінчуючи пончо і теплими кардиганами. Головне — враховувати погодні умови та модні тренди осені 2023.

Раніше Фокус писав, які пальта найбільше любить носити Меган Маркл.