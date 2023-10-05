65-річну Мадонну помітили на велопрогулянці (фото)

Зірка сцени після проблем зі здоровʼям наодинці проїхалася на велосипеді в Нью-Йорку.

65-річну американську співачку Мадонну помітили на велопрогулянці в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени насолоджувалася велопрогулянкою у середу, 4 жовтня, за кілька днів до початку її перенесеного туру у Лондоні.

Артистка, яка перенесла бактеріальну інфекцію у червні 2023, через яку її госпіталізували, під час їзди на велосипеді одягла чорну толстовку власного бренду та бейсболку в поєднанні з такими ж шортами та легінсами.

Вона одягла рукавички без пальців і доповнила спортивний ансамбль білими кедами.

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Мадонна

Її світлі пасма були укладені в косички. Співачка вирушила на велопрогулянку сама.

Наразі 65-річна Мадонна готується вирушити у свій перший тур за три роки після проблем зі здоров'ям влітку 2023, через які вона потрапила в лікарню.

Тур розпочнеться 14 жовтня в Лондоні. Зірка зіграє ще три концерти — 15, 17 і 18 жовтня на 02 Arena.

Нагадаємо, Мадонна планує вивести на сцену Брітні Спірс.

Також Фокус писав про португальську вечірку на честь 65-річчя Мадонни.