"Вона крута": Джиммі Батлер відповів на чутки про роман із Шакірою

Після розриву з Жераром Піке колумбійській артистці приписували низку романів, зокрема з Джиммі Батлером.

34-річний американський баскетболіст Джиммі Батлер прокоментував чутки про свій роман зі співачкою Шакірою, 46. Про це пише Rolling Stones.

Колумбійську артистку помічали на іграх НБА зі своїми дітьми, Сашею і Міланом, коли вони вболівали за команду "Маямі Хіт", у якій грає Батлер.

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Джиммі Батлер

Гравець НБА зробив кілька заяв в інтерв'ю журналу Rolling Stone, у яких він хотів пояснити, що для нього означає Шакіра.

"Вона неймовірна людина і неймовірний талант", — зізнався спортсмен.

Батлера розпитали про чутки про те, чи можуть вони бути парою, але баскетболіст спростував домисли фанатів.

"Ви ніколи не знаєте, що люди роблять, тому люди просто вигадують речі", — додав він.

"Просто тому, що ми друзі, вона живе в Маямі, а її сини великі фанати баскетболу, це не означає, що хтось зустрічається", — пояснив присутність Шакіри на його матчах Батлер.

Шакіра Фото: Getty Images

"Вона дуже, дуже крута, і це все, що я маю!" — зізнався Джиммі Батлер.

Зокрема Шакірі приписували роман з гонщиком Льюїсом Гемільтоном та навіть актором Томом Крузом.

Влітку 2022 артистка розсталася з футболістом Жераром Піке, від якого виховує двох синів.

Нагадаємо, Шакіра та Джиммі Батлер активно підігрівали чутки про свій роман.

Також Фокус писав про деталі від інсайдера про стосунки Шакіри та Джиммі Батлера.