Кейт Міддлтон зіграла в регбі в інвалідному візку (фото)

Принцеса Уельська є покровителькою Футбольної ліги регбі.

41-річна принцеса Уельська Кейт вирушила до Галла на північному сході Англії, де, серед іншого, зіграла в регбі на інвалідних візках, щоб підкреслити інклюзивність цього виду спорту, пише People.

Головною метою Кетрін було показати позитивний вплив Ліги регбі для людей з обмеженими можливостями на тих, хто займається цим видом спорту. Вона також хотіла продемонструвати, як спорт допомагає впоратися з нерівністю і надати людям платформу для розвитку своїх навичок і фізичної форми незалежно від обставин і походження. До всього, вона — покровитель Футбольної ліги регбі. Ця посада перейшла до неї від принца Гаррі після того, як він склав із себе королівські обов'язки 2020 року.

Принцеса взяла участь у денних заходах, організованих Футбольною лігою регбі, футбольним клубом "Галл" та університетом Галла, де члени команд Ліги регбі "Гал" з регбі для інвалідів-візочників, людей з обмеженими фізичними можливостями та людей з обмеженими можливостями навчання грали в неконкурентних матчах і тренували навички. Студенти Центру передового досвіду футбольного клубу "Галл" також взяли участь у рамках навчання в різних формах Ліги регбі для людей з обмеженими можливостями.

Кейт грала не гірше за досвідчених спортсменів

Ліга регбі на візках наразі є найбільш інклюзивним форматом у Лізі регбі, що надає можливість усім грати разом, незалежно від статі або інвалідності.

Кейт також розповіли про Лігу регбі для людей з обмеженими можливостями (PDRL), повноконтактну версію гри, адаптовану для гравців з фізичними вадами, які хочуть отримати доступ до бігової версії цього виду спорту, та Лігу регбі для людей з обмеженими можливостями навчання (LDRL), не змагальну версію цього виду спорту, спеціально адаптовану для людей з обмеженими можливостями навчання.

На Кейт був темно-синій спортивний костюм, що складався з футболки і штанів, з емблемою ліги і білі кросівки. Своє волосся вона зібрала у хвіст. Зазначимо, що пальці на її правій руці знову були перемотані.

Пальці принцеси на правій руці були перемотані Фото: Getty Images

На фото, опублікованих у мережі, видно, що королівська особа грала на рівних з іншими спортсменами.

У січні цього року принцеса Уельська влаштувала прийом для збірної Англії з регбі на візках у палаці Гемптон-Корт на честь того, що в листопаді минулого року гравці стали чемпіонами світу.

Раніше Фокус писав, що в червні Кейт зіграла в регбі з екс-зіркою збірної Англії Денні Кера .