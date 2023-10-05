Торі Спеллінг здивувала шанувальників фотографією до пластичної операції (фото)

50-річна голлівудська актриса Торі Спеллінг опублікувала знімок, зроблений на початку її кар'єри.

Американська актриса Торі Спеллінг, відома за серіалом "Беверлі-Гіллз 90210", відверто розповіла про свою трансформацію. Напередодні 33-ї річниці картини вона опублікувала свою фотографію до пластичної операції, повідомляє Hello Magazine.

Ім'я 50-річної акторки стало прозивним завдяки ролі її героїні Донни Мартін у підлітковій драмі, і їй на той момент було всього 15 років. Торі опублікувала в Instagram чорно-білий знімок, на якому ніде не було видно її фірмових платинових світлих локонів.

Зірка, яка виросла в центрі уваги як дочка багатого виконавчого продюсера шоу Fox Аарона Спеллінга, написала довгий пост поруч із фотографією: "33 роки тому цього дня серіал Беверлі-Гіллз вийшов на екрани і назавжди змінив життя цієї дівчинки-підлітка!".

Потім вона зізналася: "Це — моя перша фотографія, зроблена каналом FOX для моєї героїні Донни Мартін. Вона була зроблена під час створення пілотної серії. На цій фотографії мені було 15 років, до пластики носа, відбілювача і вміння позувати. Я була просто рада бути там. Я була дочкою продюсера і сподівалася просто довести свою цінність".

Кенді Спеллінг і провела 10 сезонів, граючи Донну, її власний талант допоміг їй досягти акторського успіху.

"Ось що я б сказала тій 15-річній дівчинці на цій фотографії. Ти чогось варта. Дуже багато чого! Ти не тільки станеш ВЛАСНИКОМ персонажа Донни Мартін, а й перетвориш її на одного з найбільш знакових і улюблених персонажів у світі. Не слухайте нікого, хто змушує вас почуватися гірше, ніж ви є! Ти розумна, добра, весела, красива всередині і зовні, творча, сильна і неймовірно рішуча! Ти завжди переможеш. І надереш дупи в цьому світі!", — зазначила Кенді.

Раніше зірка заявляла, що їй більше не робили жодних маніпуляцій над обличчям і що її зовнішність, яка змінилася на фотографіях за останні кілька років, є результатом контурингу.

Відомо, що Торі в молодому віці збільшила груди. У 2022 році, дізнавшись, що її 20-річні імплантати можуть викликати ускладнення, вона вирішила їх не замінити.

Минулого місяця стало відомо, що Торі та її п'ятеро дітей, найстаршому з яких 16 років, а наймолодшому шість — жили у фургоні на території кемпінгу. На Кенді Спеллінг посипалися критика і осуд за те, що вона нібито ігнорувала житлову "кризу" і фінансові проблеми своєї дочки.