"Абсолютно підла атака": Галич з O.Torvald вшанував пам'ять жертв атаки по Грозі (відео)

Під час концерту співак назвав подібну атаку по цивільному об'єкту нелюдським вчинком і побажав, щоб "вони щодня відчували цей біль, який відчувають сім'ї загиблих хлопців".

5 жовтня 2023 року ввійде в історію російсько-української війни як день одного з наймасовіших воєнних і найкривавіших злочинів російської армії проти мирного населення, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. У магазин-кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, де проходили поминки за загиблим воїном, прилетіла ворожа ракета, що вбила понад 50 осіб. Український музикант Женя Галич, лідер рок-гурту O.Torvald, прокоментував трагедію на концерті в Києві.

"Абсолютно підла атака під***сів на цивільне населення в той час, коли ховали і поминали побратима... Я не вірю в це, що вони можуть це робити. Це нелюдські вчинки, це неправильно. І наскільки б гуманним я не був, але я хочу, щоб вони кожного дня відчували цей біль, який відчувають сім'ї загиблих хлопців. Я дуже хочу, щоб перед наступним треком ми вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих побратимів, всіх загиблих людей, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє, за нашу незалежну Україну", — сказав Галич, і вся зала замовкла, вшанувавши пам'ять загиблих.

У магазині-кафе на момент трагедії, приблизно о 13.25, перебувало близько 60 жителів, які поминали односельця. До теперішнього часу виявили 51 загиблого, зокрема восьмирічного хлопчика і шість поранених.

Деякі тіла в настільки жахливому стані, що впізнавати їх будуть за ДНК.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що внаслідок удару загинув практично кожен 10 житель села. У прокуратурі не виключають навмисного наведення ракети на заклад. Відповідну інформацію, як заявив представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, росіянам могли передати. Водночас він пояснив, що логіка росіян узагалі незрозуміла, оскільки тільки цивільні були в кафе.

Раніше Фокус писав, що удар завдавали не звичайною бойовою ракетою.