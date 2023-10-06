"Така кумедна і свідома": Оля Полякова привітала доньку з 12-річчям (фото)

До привітань долучилися підписники артистки та навіть Дмитро Гордон.

44-річна українська співачка Оля Полякова зворушливо привітала доньку Алісу з 12-річчям. Знімками спадкоємиці та словами побажань зірка сцени ділиться в Instagram.

"12! Моя маленька і вже така доросла дівчинка! Така кумедна і свідома, розумна і смішна, красива як сонце! Хочу щоб ти була здорова і щаслива! І щоб втілилося твоє єдине бажання вже півтора року, щоб закінчилась війна і ти повернулася додому! Бо нема для тебе кращого місця на землі ніж Україна, твій ліс твоя річка, і твої тваринки, все що ти любиш!" — звернулася до іменинниці артистка, показавши кілька архівних фото Аліси.

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Зокрема дівчинка позувала з домашніми улюбленцями, у воді, з квітами, з батьком.

Донька Олі Полякової відзначила 12-й день народження

"Вітаю Алісу з днем народження! Бажаю всім нам перемоги!!!" — написав у коментарях до публікації Дмитро Гордон.

"Папина доця, поздоровляю", "Дуже гарна дівчинка, на тата схожа", "Така по особливому красива. Якась вона така жива, змішана з природою лісу, степу вільного, чистоти озер українських. Залишайся такою завжди і будь здорова", — приєднуються до привітань фоловери української співачки.

Оля Полякова та бізнесмен Вадим Буряковський одружені з 2004 року. Від їхнього союзу підростають доньки Маша та Аліса. Наразі дівчата перебувають у Великобританії.

Оля Полякова з родиною

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла про ніч в Одесі під час атаки БпЛА.

Також Фокус писав про привітання від Олі Полякової та інших українських зірок з Днем Незалежності 2023.