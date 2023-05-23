Оля Полякова розповіла про проблеми у шлюбі (відео)

Артистка дала благодійний концерт у Києві.

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44-річна українська співачка Оля Полякова розповіла про проблеми у шлюбі з чоловіком.

Зірка сцени зізналася в програмі "Сніданок з 1+1", що повномасштабна війна неабияк вплинула на її подружнє життя, адже вони з чоловіком, 60-річним бізнесменом Вадимом Буряковським, тривалий час були в розлуці.

"Будемо лагодити. Я ж розумію, що це не тільки я. Багато хто жив у розлуці і багато хто відвик одне від одного. Треба звикати, ніхто не залишився попереднім, ніхто не залишився таким, яким був до цього. Всі змінилися, у всіх змінилися сенси, у всіх змінилося життя", — розповіла українська знаменитість, яка нещодавно дала благодійний концерт.

Оля Полякова

Оля Полякова та Вадим Буряковський одружилися у 2004 році. Від їхнього союзу підростають двоє дітей — доньки Маша та Аліса. Наразі вони живуть та навчаються у Великобританії.

У своїх інтервʼю зірка розповідала, що на початку їхніх стосунків мало хто вірив в довготривалість цієї історії. Проте подружжя разом уже понад 18 років.

Оля Полякова з родиною Фото: polyakovamusic

Нагадаємо, Оля Полякова висловилася про значну різницю і віці з чоловіком.

Також Фокус писав про чутки щодо розлучення Олі Полякової з її чоловіком.