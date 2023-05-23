Оля Полякова розповіла про проблеми у шлюбі (відео)
Артистка дала благодійний концерт у Києві.
44-річна українська співачка Оля Полякова розповіла про проблеми у шлюбі з чоловіком.
Зірка сцени зізналася в програмі "Сніданок з 1+1", що повномасштабна війна неабияк вплинула на її подружнє життя, адже вони з чоловіком, 60-річним бізнесменом Вадимом Буряковським, тривалий час були в розлуці.
"Будемо лагодити. Я ж розумію, що це не тільки я. Багато хто жив у розлуці і багато хто відвик одне від одного. Треба звикати, ніхто не залишився попереднім, ніхто не залишився таким, яким був до цього. Всі змінилися, у всіх змінилися сенси, у всіх змінилося життя", — розповіла українська знаменитість, яка нещодавно дала благодійний концерт.
Оля Полякова та Вадим Буряковський одружилися у 2004 році. Від їхнього союзу підростають двоє дітей — доньки Маша та Аліса. Наразі вони живуть та навчаються у Великобританії.
У своїх інтервʼю зірка розповідала, що на початку їхніх стосунків мало хто вірив в довготривалість цієї історії. Проте подружжя разом уже понад 18 років.
Нагадаємо, Оля Полякова висловилася про значну різницю і віці з чоловіком.
Також Фокус писав про чутки щодо розлучення Олі Полякової з її чоловіком.