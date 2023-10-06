Гайді Клум натякнула на своє "незвичайне" вбрання на Геловін

Супермодель славиться своїми незвичайними і яскравими костюмами на Геловін, але цього року вона пообіцяла щось особливе і навіть опублікувала тизер.

Гайді Клум, королева Геловіна, натякнула на свій новий унікальний костюм для Геловіна. Вона опублікувала моторошний постер фільму жахів. І пообіцяла цього року виглядати "по-справжньому незвично". Про це пише Daily Mail.

Рік за роком Гайді Клум потрапляє в заголовки, завдяки своїм незабутнім і розкішним костюмам на Геловін — і цей рік, судячи з усього, не стане винятком.

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50-річна королева подіуму анонсувала свій наступний образ, що запам'ятовується, у четвер, поділившись кліпом, на якому художник малює плакат, натхненний фільмом жахів, із зображенням моделі.

Художник Джош Ернандес намалював моторошний образ Гайді помаранчевою крейдою, а результати було опубліковано в її акаунті в Instagram.

Відео показало, як Ернандес малює постер, кульмінацією якого став реалістичний і лякаючий образ Гайді з моторошним виразом обличчя.

Тизер нового костюма Гайді Клум

"Геловін Гайді Клум ... скоро", — написано на плакаті.

Як і слід було очікувати, у підписі Гайді промовчала, ким саме вона збирається бути цього року.

Замість цього вона додала серію смайлів на тему Геловіна.

Гайді поклялася, що її костюм на Геловін 2023 року буде таким же "видатним", як і завжди, що говорить багато про що після величезного костюма дощового черв'яка, який вона одягла на минулорічні свята.

Гайді Клум із донькою Ленні Фото: Getty

"Це буде круто. Це буде щось особливе", — сказала вона кореспонденту на червоній доріжці America's Got Talent.

Суддя AGT додала, що вона втратила сон, страждаючи над концепцією свого наступного костюма, який має стати продовженням багаторічної серії геловінських вбрань.

Гайді Клум і Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Колишня модель Victoria's Secret зазначила: "У мене були безсонні ночі через це. Ви ж мене знаєте".

Суддя AGT розповіла, як її "команда" раніше сумнівалася щодо костюма черв'яка.

"Вони такі: "Хробак, правда?". Вони ніби хотіли, щоб я подумала про план Б і план С, але я не така. Для мене це був план А", — наполягала Гайді.

На її думку, як вона висловилася, щоб справді "досягти успіху в плані А, потрібно справді дотримуватися плану А".

"Усі навколо завжди такі: "Подумайте про щось інше. Це безумство. І хробак божевільний", — продовжила вона, згадуючи історію з торішнім костюмом.

Далі вона повідомила, що "цього разу" відбувається "те ж саме" — її команда благає її "подумати про план Б".

"Я ніколи не знаю, чи буде все добре до дня Х, і я не хочу підводити своїх прихильників Геловіну. У світі так багато творчих людей, і я не хочу їх підводити", — пожартувала вона.

На червону доріжку Гайді виходить не сама, її образи йдуть у парі з нарядами її чоловіка, 33-річного Тома Каулітца. Так, торік він зображував рибалку, на гачок якого і попалася Гайді.

Гайді Клум і Том Каулітц Фото: Getty

Майже два десятиліття тому, на Геловін 2006 року, Гайді з'явилася на червоній доріжці в образі забороненого яблука в райському саду. Це й поклало початок її геловінській традиції обирати дивні та вражаючі костюми на свято. Хоча вона і раніше славилася цікавим вибором вбрання, так, у 2001 році вона була Леді Годівою і прикривалася тільки власним волоссям, у 2015 році вона була Джессікою Реббіт, 2008 року вона з'явилася в ролі індуїстської богині смерті Калі, 2013 року вона також виступала в образі старенької Гайді, а 2011 року була людиною без шкіри.

Гайді Клум і Том Каулітц в образах Шрека і принцеси Фіони Фото: Instagram heidiklum

А 2019 року Гайді з'явилася на вечірці в моторошному костюмі інопланетянки, тоді як її супргу Том Каулітц зображував убитого нею астронавта.