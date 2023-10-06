Заповіти Єлизавети II і принца Філіпа зберігатимуться в секреті протягом 90 років, — ЗМІ

Принц Філіп ретельно стежив за тим, щоб його папери були в порядку. На відміну від своєї дружини, він не потребував послуг помічників.

Нам доведеться почекати ще близько 90 років, щоб дізнатися, що записано в заповітах покійних королеви Єлизавети ІІ та її чоловіка принца Філіпа, пише Daily Mail.

Заповіти повинні залишатися в секреті протягом щонайменше дев'яти десятиліть, щоб захистити "гідність" королеви і близьких членів її сім'ї, так заявив Високий суд. Після смерті старшого члена королівської сім'ї вже понад століття заведено, що заяву про скріплення заповіту подають голові Відділення у сімейних справах Високого суду.

Це означає, що заповіти старших членів королівської сім'ї не підлягають публічному контролю, як це зазвичай буває.

Принц Філіп ретельно стежив за тим, щоб його папери були в порядку. На відміну від своєї дружини, Філіп не потребував послуг Толла Пола Вайбрю, вірного васала покійної королеви, який навіть зараз переглядає її об'ємні документи, що викликає занепокоєння деяких істориків.

Запечатуючи заповіт Філіпа, голова Відділення у сімейних справах Високого суду сер Ендрю Макфарлейн заявив, що він є зберігачем сейфа, в якому зберігається 30 конвертів, кожен з яких містить запечатаний заповіт померлого члена королівської сім'ї.

Сер Ендрю сказав: "Я вважаю, що через конституційне становище Суверена доречно мати особливу практику щодо королівських заповітів. Необхідно посилити захист справді приватних аспектів життя цієї обмеженої групи осіб, щоб зберегти гідність Государині та близьких членів її родини".

Також з'ясувалося, що королівська сім'я впродовж минулого століття зберігала в секреті заповіти далеких і маловідомих родичів, їхній зміст не було оприлюднено.

Принц Філіп, герцог Единбурзький помер у віці 99 років 9 квітня 2021 року, не доживши всього два місяці до 100 років. Королева Єлизавета померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Вона правила королівством 70 років і 7 місяців, найдовше з усіх британських монархів.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон у першу річницю смерті бабусі чоловіка приміряла її сережки.