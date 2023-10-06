Джері Галлівелл продемонструвала фігуру в обтислих штанах (відео)

Колишня учасниця гурту "Spice Girl" активно просуває свій новий роман і зустрічається з шанувальниками.

Британська співачка, письменниця і модельєр Джері Галлівелл-Горнер поділилася двома відеороликами. На одному з них було показано її виступ в Огайо 5 жовтня під час презентації нової книги "Розі Фрост і Королева соколів". Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Джері була одягнена в ансамбль кольору слонової кістки. Він складався з пари білих, злегка розкльошених до низу штанів, які підкреслювали фігуру зірки. Вона поєднала топ і білу блузку з елегантними рукавами, що розвіваються. У другому ролику вона одягла стильну білу куртку.

На відео Джері була оточена натовпом шанувальників, які кричали: "Розі Фрост".

Колишня учасниця гурту "Spice Girl" активно просуває свій новий роман і зустрічається з шанувальниками.

Що відомо про Джері Галлівелл-Горнер

Джеральдін Естель "Джері" Горнер — британська співачка, авторка пісень і письменниця. Стала відомою в середині 1990-х років як учасниця жіночого поп-гурту Spice Girls. Галлівелл зробила найуспішнішу сольну кар'єру з усіх учасниць гурту, була чотири рази номінована на Brit Awards, випустила чотири сингли, які досягли першого місця в британських хіт-парадах, а сумарні продажі її альбомів перевищують чотири мільйони копій.

Нагадаємо, Джері зібрала колишніх колег по групі Spice Girls, щоб з розмахом відсвяткувати свій 50-річний ювілей. Свято пройшло в шикарному маєтку Джері в Оксфордширі. З чуток, на святкування ювілею Джинджер Спайс витратила близько 400 тисяч фунтів.