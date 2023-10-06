Шона Пенна помітили на побаченні з його коханою-українкою (фото)

Оскароносний актор та Ольга Коротяєва, яка народилася в Черкасах, вирушили на романтичну прогулянку в Малібу.

63-річний американський актор Шон Пенн був помічений на побаченні зі своєю дівчиною Ольгою Коротяєвою, 43, у Малібу. Про це пише Daily Mail.

Колишній чоловік Мадонни, який активно підтримує Україну, був у класичній білій футболці, шортах карго та коричневих туристичних черевиках, коли йшов пліч-о-пліч із акторкою, яка народилася в Черкасах.

Пенн також носив із собою оливковий піджак, накинутий на плечі.

Актор і його кохана вигулювали золотистого ретривера, якого він "усиновив" у 2017 році зі своєю колишньою дружиною Лейлою Джордж.

Українська акторка тим часом була в повсякденному образі, одягнувши білу сорочку на ґудзиках у поєднанні з джинсовими мінішортами.

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На ноги Ольга Коротяєва вдягла пару білих кросівок.

Вона залишила своє темне волосся розпущеним та, здається, відмовилася від макіяжу, щоб продемонструвати свою природну красу.

До роману з Коротяєвою американський актор та режисер чотири роки зустрічався з Лейлою Джордж, а в липні 2020 року вони одружилися. Уже у 2022 пара закінчила свою спільну історію.

Про нові стосунки оскароносного Шона Пенна відомо мало, проте пару вже кілька разів помічали на побаченнях. Вони навіть відвідали разом Саміт перших леді та джентльменів у Києві, який організувала Олена Зеленська у вересні 2023.

Шон Пенн та Ольга Коротяєва Фото: УНІАН

Нагадаємо, Шон Пенн хотів переплавити свій "Оскар" на кулі для ЗСУ.

Також Фокус писав про ставлення Шона Пенна до українського кіно.