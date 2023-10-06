Каньє Вест змушує жити Б'янку Цензорі за своїми правилами: що він вимагає

Те, про що говорили друзі Б'янки, підтверджують інсайдери.

46-річний американський репер Каньє Вест встановив повний контроль над своєю імовірною дружиною, 28-річною Б'янкою Цензорі. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на власні джерела.

За словами інсайдерів, Б'янка робить усе, що скаже їй партнер:

"У Каньє є набір правил для Бьянкі, який включає в себе ніколи не говорити і не носити те, що він хоче, щоб вона носила. Їй також необхідно їсти певні продукти і займатися спортом, навіть якщо Каньє не тренується. Вона більше не має власної думки і підкоряється йому, тому що він переконав її, що вони королівські особи".

Вест відповідає і за гардероб дівчини. Саме він придумав для неї знамениті колготки і має цілу команду, яка перешиває на неї речі за його першим бажанням. Під час відпочинку в Італії Б'янка демонструвала дуже провокаційні вбрання, які практично нічого не приховували. Місцеві жителі зажадали притягнути її до відповідальності за те, що вона з'являлася в неналежному вигляді.

Що стосується їжі, то, вочевидь, дозволена дієта, що складається з шашликів, морозива і кавунового соку, який є афродизіаком, причому на знімку Б'янка останніми місяцями балується всіма трьома перерахованими продуктами.

Вульгарні вбрання Б'янки — заслуга Каньє Веста Фото: Getty

Минулого місяця пару сфотографували, коли вони їли шашлик на лавці в парку. У Берліні їх бачили в черзі за закусками у популярного продавця, а в серпні вони їли морозиво під час прогулянки босоніж по Італії.

Друзі Б'янки помітили, як вона змінилася, але на будь-які спроби допомогти Б'янка відповідала різко і просила залишити її в спокої .

"Усі вкрай стурбовані. Вона не така. Вона неймовірно відверта і жива людина, яка ніколи не вміє тримати язик за зубами. Каньє намагається перетворити Б'янку на радикальну версію Кім Кардаш'ян — майже як Кім 2.0. Різниця в тому, що коли Кім був із Каньє, його поважали у світі моди. Відтоді він втратив цю повагу", — кажуть друзі Цензорі.

Бьянка Цензорі демонструє максимум оголеного тіла Фото: Mowalola/Instagram

Каньє вплинув на вибір одягу колишньої дружини Кім під час їхнього семирічного шлюбу. Їхнє розлучення було оформлене в листопаді минулого року.

"Я завжди думала, що в мене справді гарний стиль, поки не зустріла свого чоловіка, і він не сказав мені, що в мене найгірший стиль", — говорила Кардаш'ян.

Пізніше вона зізналася, що Вест завжди її одягав.

"На початку 2000-х він буквально просто надсилав мені випадкові електронні листи з усіма цими образами і тим, яким має бути мій стиль".

На відміну від непристойного гардероба Бьянкі, Кім стверджувала, що їй доводилося міняти вбрання, якщо Каньє відчував, що вона показує занадто багато тіла.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі в точності повторила образ Кім Кардаш'ян, але промахнулася.