Колишня коханка Девіда Бекхема порушила мовчання після виходу серіалу про футболіста
У документальній картині зіркове подружжя Девід та Вікторія Бекхеми вперше прокоментували зради спортсмена на початку 2000-х.
Екскоханка Девіда Бекхема Ребекка Лус порушила мовчання після виходу документального серіалу про футболіста від Netflix. У своєму Instagram вона опублікувала світлину та звернулася до підписників.
Колишня помічниця спортсмена порушила мовчання після того, як Девід Бекхем вперше заговорив про їхній ймовірний роман на початку 2000-х.
У документальному серіалі, який вийшов на Netflix, Девід і його дружина Вікторія розмірковували про наслідки та про те, як їм довелося адаптуватися до життя в Мадриді, коли новини про інтрижку футболіста з’явилися у 2004 році.
Нідерландська модель Ребекка Лус, яка тоді була особистим помічником Бекхема, порушила мовчання в соціальних мережах, поділившись відео про сніг, який випав вночі біля її будинку.
"Привіт, зима! Як завжди, рано", — написала вона.
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Як відомо, 45-річна Ребекка наразі є вчителем йоги в Норвегії. Вона доглядає за своїми "маленькими вікінгами" – двома синами, Магнусом і Ліамом, яких жінка виховує з чоловіком Свеном.
Ймовірний роман стався у 2004 році, коли Девід грав за "Реал" та переїхав до Мадрида без Вікторії. А тепер зірка "Spice Girls" заявила, що це був "найнещасливіший період з усіх, які вона коли-небудь переживала".
Втім, пара подолала кризу у стосунках та перебуває у шлюбі понад 20 років, виховуючи чотирьох спільних дітей — Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер.
Нагадаємо, Девід Бекхем не дав дружині збрехати під час зйомок серіалу для Netflix.
Також Фокус писав про появу всього сімейства Бекхемів на премʼєрі документальної картини про Девіда.