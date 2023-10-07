Нікіта Добринін уперше прокоментував причини розлучення з Дашею Квітковою

Пара повінчалася у вересні 2022, проте за кілька місяців оголосила про розрив свого союзу.

35-річний український телеведучий Нікіта Добринін уперше прокоментував причини розлучення з блогеркою Дашею Квітковою, 25. Герой девʼятого сезону шоу "Холостяк" дав інтервʼю програмі "Неймовірна правда про зірок".

Зокрема Добринін зазначив, що на рішення розірвати шлюб вплинули стреси на фоні великої війни.

"Таке трапляється інколи. Війна, стреси, інші кризи, які трапляються у пари. По-різному пари їх проходять. Головне, щоб ви були щасливими", — зізнався "Холостяк".

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Нікіта Добринін розповів про причини розлучення з Дашею Квітковою

Добринін познайомився з Квітковою на зйомках шоу "Холостяк-9". Дівчина виграла та отримала "ту саму троянду від холостяка". У 2020 році пара уклала шлюб, а через рік у них народився син Лев.

Даша Квіткова із сином Левом

Восени 2022 року подружжя обвінчалося. Втім, за кілька місяців після цього вони розповіли прихильникам про рішення розлучитися.

Наразі молода мама лише натякає на нові романтичні стосунки.

Нікіта Добринін та Даша Квіткова Фото: Instagram Daria Kvitkova

Нагадаємо, Даша Квіткова продовжує судитися з Нікітою Добриніним після офіційного розлучення.

Також Фокус писав про ДТП у центрі Києва, у яку потрапила Даша Квіткова наприкінці серпня 2023 року.