Вийшов новий кліп українського співака Wellboy, де його замінив діпфейк

У відео можна почути голос музиканта Антона Вельбоя, але сам він у зйомках участі не брав.

Поки в Голлівуді страйкують актори, вимагаючи гарантій, що їх не замінить на зйомках ШІ, в Україні вже замінили співака Wellboy дипфейком. Вийшов кліп на пісню "Вовча ягода". Але цікаво, що сам артист, справжнє ім'я якого Антон Вельбой, з лейблом Papa music вже не співпрацює і в кліпі з'являється тільки його діпфейк і звучить його голос.

Кліп, знятий у стилі популярного фільму "Барбі", був знятий без участі артиста, автора і виконавця хіта "Вишні".

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Кліп із дипфейком

Обличчя хлопця, який танцює в кліпі, після замінили діпфейком. У квітні артист в односторонньому порядку розірвав співпрацю з лейблом. Права на сценічне ім'я Wellboy і його пісні залишилися у лейбла, а самому співаку довелося змінити сценічне ім'я на Velboi. Також він позбувся облікового запису в Instagram, щоправда потім акаунт йому повернули.

В описі кліпу сказано, що сингл "Вовча ягода" — друга пісня нового життєвого циклу проєкту WELLBOY. Пісня з гумором розповідає про стосунки двох закоханих. Але пісня має й інший, потаємний сенс. "Вовча ягода" відкриває перед слухачем світ оманливих брехливих обіцянок, які здавалися нам щирими і сповненими любові".

Зараз Антон Вельбой не має права виконувати всі свої старі хіти, адже всі права на них належать не йому, а лейблу.

Хто такий Антон Вельбой

Антон Вельбой — родом з Охтирки, Сумської області. Був учасником шоу "Х-фактор", де посів третє місце. Після цього співак випустив такі хіти, як "Вишні" та "Гуси".

Кліп за участю справжнього Антона Вельбоя

З 2021 року Вельбой співпрацював із продюсером Юрієм Бардашем. Однак 2022 року артист заявив, що більше з ним не працює.

У 2022 році Wellboy брав участь у Нацвідборі на "Євробачення" з піснею Nozzy Bossy і посів третє місце. Тож Україну на пісенному конкурсі представив гурт Kalush Orchestra.

Нагадаємо, у США і зараз страйкують актори, вимагаючи гарантій того, що їх не замінить ШІ. Раніше цього ж вимагали і члени Гільдії сценаристів США. У підсумку обидві сторони дійшли згоди. Але актори поки що не домовилися. Через це було відкладено зйомки безлічі фільмів і серіалів, а червоні доріжки спорожніли.