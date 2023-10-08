Максим Галкін і Алла Пугачова полетіли з Ізраїлю — росЗМІ

Зіркову пару сфотографували в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві.

Російського шоумена Максима Галкіна і його дружину Аллу Пугачову помітили в аеропорту Тель-Авіва. Знімок опублікували російські Telegram-канали. Раніше Максим Галкін повідомив, що він і його сім'я прокинулися від виття повітряної тривоги, коли бойовики ХАМАС атакували Ізраїль.

Максима Галкіна та Аллу Пугачову сфотографували в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. Раніше повідомлялося, що вони, ймовірно, полетять до Латвії, де у Примадонни є будинок.

Максим Галкін і Алла Пугачова в аеропорту Фото: Скриншот

Напередодні ввечері, 7 жовтня, Галкін опублікував пост в Instagram. Він повідомив, що вони з дружиною і дітьми прокинулися о 6:30 від сирен.

"Важкий час для Ізраїлю. Співчуття загиблим та їхнім родинам! Молимося за тих, хто опинився в заручниках. Ізраїль переможе!", — написав шоумен.

Пост Максима Галкіна

Уранці 7 жовтня із Сектора Гази по Ізраїлю було запущено понад 5000 ракет. Також бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю й атакували відвідувачів музичного фестивалю, який проходив у пустелі Негев.

Вони зайняли кілька населених пунктів, взяли понад сотню заручників. В Ізраїлі повідомляють про 600 загиблих, здебільшого це мирні жителі, яких убивали в їхніх автомобілях і будинках.

Нагадаємо, Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми виїхали до Ізраїлю навесні 2022 року. Сім'я оселилася в Кесарії. Пара часто публікувала фото і відео, демонструючи своє житло.

Максим Галкін і Алла Пугачова в Ізраїлі

Також до Ізраїлю виїхали й інші російські артисти. Відомо, що зараз в Ізраїлі живуть комік Семен Слєпаков, актор Анатолій Білий.

Лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич зі своєю четвертою дружиною Ейнат Кляйн у березні 2022 року переїхав жити в Ізраїль. Сім'я живе в курортному місті Нетанія. На момент нападу ХАМАС на Ізраїль співак перебував на концерті в Німеччині, про що повідомив у соцмережах.

Також до Ізраїлю переїхав режисер Тимур Бекмамбетов разом із дружиною Наталією Фішман.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про знаменитостей, які опинилися під обстрілом ХАМАС. Серед них знаменитий американський співак Бруно Марс. Його другий концерт у Тель-Авіві мав відбутися 7 жовтня.