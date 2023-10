Топ 6 "шкідливих" вуглеводів, які насправді допомагають схуднути

Під час боротьби із зайвою вагою, вуглеводи часто потрапляють у немилість, проте не всі з них насправді "погані" для вас і ваших цілей зі зниження ваги.

Всупереч поширеній думці, не всі вуглеводи шкідливі, навіть якщо їх прийнято такими сприймати. Навпаки, вуглеводи — це ваша енергія, а деякі з них можуть не нашкодити, а навіть допомогти у процесі зниження ваги. Звісно ж, йдеться не про рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб, випічка, кекси, печиво та сухі сніданки. Але є певні вуглеводи, які можуть стати чудовим доповненням до вашого раціону, особливо якщо ви хочете схуднути. Експерти назвали найкращі з них, які незаслужено потрапили до лав "шкідливих". Про це пише Eat This, Not That.

Дієтологи Теммі Лакатос Шеймс і Ліссі Лакатос із The Nutrition Twins® назвали кілька поганих вуглеводів, які насправді корисні для зниження ваги.

Картопля

Фото: Freepik

Одне з перших місць у списку найкращих "поганих" вуглеводів для схуднення є картопля. "Картопля середнього розміру містить лише 110 калорій, не містить жиру і ситна завдяки вмісту води та п'яти грамам клітковини, якщо її їсти зі шкіркою", — кажуть The Nutrition Twins. "Вона має погану репутацію, оскільки її зазвичай переїдають і сильно смажать (картопля фрі) або доповнюють олією, сметаною, збивають у пюре з маслом, вершками чи жирним молоком. Однак, коли її залишають, у своїй природній формі вона може задовольнити потяг до вуглеводів як здоровий компонент їжі".

За даними The Nutrition Twins: "Ви отримаєте справжній бонус до зниження ваги, якщо з'їсте печену картоплю після того, як вона охолоне, оскільки вона міститиме резистентний крохмаль, що сприяє зниженню ваги. Резистентний крохмаль діє як пребіотик, який живить пробіотики в кишківнику, допомагаючи поліпшити здоров'я мікробіома.

Кукурудза

Фото: Freepik

Цей вуглевод — чудовий вибір для схуднення, оскільки він містить багато клітковини і вимагає ретельного пережовування. "У вашого мозку більше часу, щоб отримати сигнал про те, що ви поїли", — зазначають The Nutrition Twins. "Крім того, качан кукурудзи — це всього лише близько 100 калорій і три грами клітковини, яка насичує".

Дослідження пов'язують безліч переваг для здоров'я з регулярним вживанням кукурудзи: це зниження ризику розвитку діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань та ожиріння. Просто враховуйте, скільки олії ви додаєте в кукурудзу. "Це те, що робить кукурудзу шкідливою для вашої ваги, оскільки олія зазвичай додає більш ніж удвічі більше калорій", — попереджають The Nutrition Twins.

Хліб

Фото: Freepik

Ні, ви не помилилися: хліб дійсно корисний для схуднення. "Не весь хліб однаковий", — підкреслюють The Nutrition Twins. "Цільнозерновий хліб — ідеальний. В одній скибочці цільнозернового хліба міститься всього 110-120 калорій, і він може наситити вас вуглеводами. Це дуже важливо, оскільки, коли люди позбавляють себе вуглеводів, саме тоді вони в кінцевому підсумку переїдають рафіновані вуглеводи або цукор, що дійсно завдає великої шкоди їхній талії".

Цільнозернові продукти містять поживні речовини та клітковину, які наситять вас. Крім того, дослідження показують, що люди, які споживають цільнозернові продукти, мають набагато більше шансів досягти здорової ваги і підтримувати її, ніж ті, хто не споживає цільнозернові продукти.

Банани

Фото: Freepik

Ви можете сприймати банани як ще один фрукт, наповнений цукром, але коли справа доходить до схуднення, найкраще вибирати недостиглі банани. "Вони є хорошим джерелом насичувальної клітковини і містять мало калорій", — кажуть The Nutrition Twins. "Недостиглі банани містять резистентний крохмаль, який не перетравлюється і допомагає блокувати всмоктування вуглеводів, що важливо, коли йдеться про втрату ваги. Було виявлено, що резистентний крохмаль покращує чутливість до інсуліну, що дуже важливо, оскільки нечутливість до інсуліну пов'язана зі збільшенням ваги".

Буряк

Фото: Pixabay

Не відмовляйтеся від цього вуглеводу через високий вміст цукру. Дієтологи називають буряк "солодкими маленькими коштовностями, наповненими поживними речовинами". Поживні речовини, що містяться в буряках, допомагають організму в процесі детоксикації, підвищують фізичну працездатність і борються з хворобами. "У невеликому буряку міститься всього 35 калорій, 2,5 грама клітковини і багато води, яка наситить вас, що допоможе вам їсти менше калорійних продуктів", — додають The Nutrition Twins. "Буряк також є хорошим джерелом нітратів, які зменшують запалення, допомагаючи видалити шкідливі сполуки з крові".

Морква

Фото: Freepik

Можливо, ви чули, що морква містить багато цукру, тому її не можна їсти під час схуднення. Відкиньте цей міф. "Морква не містить доданого цукру і фактично бореться із запаленням, яке викликає цукор. Саме запалення ускладнює схуднення та призводить до збільшення ваги", — пояснюють The Nutrition Twins.

Морква також містить велику кількість води, що дає вам додатковий заряд гідратації та допомагає відчувати ситість, тому ви споживатимете менше під час наступного прийому їжі, що потенційно заощадить масу додаткових калорій. "Крім того, сира морква має низький глікемічний індекс (16 зі 100 для сирої моркви), який є показником того, наскільки швидко продукти підвищують рівень цукру в крові після їжі".

