В чому винна картопля? Нутриціологиня розповіла, як їсти цей овоч та худнути

Якщо ви хочете схуднути, картоплю з раціону потрібно виключити. Таке твердження існує в головах багатьох жінок, які прагнуть позбавитися зайвих кілограмів. Проте воно невірне. Нутриціологиня Наталія Козак розвінчує міфи про картоплю в раціоні та розповідає Фокусу про те, як її їсти, щоб худнути.

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Як можна відмовитися від картоплі? Хіба що у вас немає серця. Печена картопля з м’ясом та овочами, картопелька в мундирі з оселедцем та квашеною капустою, холодні скибочки в смачному "Нісуазі", печена у гарячому вогнищі у компанії дорогих людей, пюрешка, після візиту до ортодонта. І вічно молода картопля з маслом та кропом, салатиком з моркви, капусти та огірочка на літній веранді у бабусі. Хіба можна від цього відмовитися? Авжеж ні. Та і не треба. Бо ми знаємо правду: картопля не винна! Ексклюзивно для Фокуса, нутриціологиня, спеціаліст зі здорового харчування Наталія Козак пояснює, чому не варто хейтити картоплю, та як правильно її вживати, якщо ви хочете схуднути.

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Чи корисна картопля?

Фото: Freepik

"Картопля – це бульби, які проростають у землі, гарно насичують, містять вітаміни групи B, вітамін С і мінерали: калій, магній, мідь, кальцій, фосфор. І навіть 2.2 г клітковини", — каже нутриціологиня.

Картоплю зазвичай демонізують за високий глікемічний індекс, який може викликати різкі коливання цукру в крові, а ще за те, що цей вуглевод дуже калорійний.

"Так, картопля має високий глікемічний індекс. Проте зараз на цей показник орієнтується надзвичайно мала кількість спеціалістів. Коли харчування в цілому збалансоване, ви активні протягом дня, то легко можете дозволити собі їсти картоплю. Майже щодня, — каже Наталія Козак.

Чому виключають з раціону картоплю

Фото: Freepik

Якщо розібратися, то картопля, не надто калорійний овоч, справа у способах приготування та додаткових інгредієнтах. Наприклад, фрі шкідлива не через картоплю, а через спосіб приготування та велику кількість олії, у якій вона смажиться.

"Суть у доданках. Якщо ми відваримо порцію картоплі, то її калорійність буде всього 86 калорій на 100 г — це не багато. Зробили з неї пюре? Непогано. Але якщо до цих 100 г додати 50 г молока 2,5% жирності та 10 г масла 73% то 89 ккал перетвориться на 179 ккал.", — каже Наталія Козак.

Тому коли мова йде про картоплю, важливо не перевантажувати її іншими компонентами, укомплектувати на тарілці порцією овочів, не пересолювати та брати якісний і нежирний білок.

Наталя Козак зазначає, що "якщо говорити про шкалу способів приготування, то найбільш корисною буде картопля приготована в шкірці та охолоджена, адже вона містить резистентний крохмаль, який виступає чудовою їжею для мікробіоти нашого кишківника. Проте картопля печена, шматками зварена і навіть смажена на сухій сковороді не така і погана".

Як балансувати?

Фото: Getty Images

Нутриціологиня радить додавати картоплю у свій раціон, правильно збалансувавши тарілку, тоді вона принесе і користь, і подарує вам насолоду смаків.

"Наприклад складемо прийом за правилом тарілки:

Печена картопля з сухими спеціями. Солена трошки по готовності. Салат зі свіжих овочів та запечене філе стегна без шкури.

Картопля в мундирі. Охолоджена. Салат з промитої від солі квашеної капусти з насінням, зеленню та 1 ч. л олії, 60 г оселедця у власному соку.

Картопляне пюре з 5 г масла, зеленню. Кролик чи курка тушковані на воді з морквою та грибами, зі спеціями. Салат з капусти, огірочка та зелені з 1 ч. л оливкової олії"., — пропонує варіанти повноцінного обіду нутриціологиня.

Варто зазначити, що тарілка для жінки має діаметр 21 см, а для чоловіка — 23 см.

Нутриціологиня застерігає, що не можна вживати зелені бульби, адже соланін, який міститься у зеленій картоплі — отруйний.

"Ретельно жуйте, не поспішайте, їжте різноманітно і кольорово, рухайтеся, тоді картопля не зіпсує вам ні фігуру, ні здоров’я", — радить Наталія Козак.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.