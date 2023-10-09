Бен Аффлек і Дженніфер Лопес взяли іпотеку на 30 років

Знаменита пара, на думку фінансистів, вчинила дуже розумно.

Під час купівлі маєтку вартістю 60,85 мільйона доларів у Беверлі-Гіллз у травні цього року 54-річна акторка і співачка Дженніфер Лопес та її 51-річний чоловік, актор і режисер Бен Аффлек, узяли іпотеку в розмірі 20 мільйонів доларів, яку виплачуватимуть 30 років, повідомляє The U. S. Sun із посиланням на документи щодо угоди.

Пара, чиї пошуки будинку зайняли майже рік, придбала будинок, який називають "маєтком Воллінгфорд", через трастовий фонд. Останнім керують їхні бізнес-менеджери Гері Кресс і Браян Мерфі. За умовами іпотечного кредиту на будинок із 12 спальнями та 24 ванними кімнатами відсоткова ставка становитиме 5,5% протягом перших шести років. Прогнозованим терміном початку виплати основної суми боргу та відсотків стане листопад 2033 року.

Іпотека Лопес і Аффлека, яка припадає на 22-річний максимум ставок за іпотечними кредитами, була описана Тоні Маріотті, генеральним директором лос-анджелеської компанії RubyHome Luxury Real Estate, як "розумний фінансовий крок". Він додав, що відсоткова ставка за кредитом, забезпеченим нерухомістю, нижча, ніж за споживчим кредитом, і що відсотки не підлягають оподаткуванню.

Експерт з елітної нерухомості охарактеризував угоду з нерухомістю як "звичайну тактику багатих людей з метою отримання податкових пільг", які "зазвичай ухвалюють зважені рішення".

До купівлі маєтку Воллінгфорд пара проживала в будинку Лопес у сусідньому Бель-Ейрі (штат Каліфорнія), який тепер Дженніфер хоче продати за 42,5 мільйона доларів.

Вона придбала маєток у травні 2016 року за 28 мільйонів доларів, а через чотири місяці додала до нього іпотеку на 14 мільйонів доларів.

Раніше Фокус писав, що у стосунках Бена і Дженніфер не все гладко. Артистка ревнує свого чоловіка до колишньої дружини, Дженніфер Гарнер. Аффлек часто їздить до неї в гості і під час зустрічей з нею виглядає щасливим.