Оля Цибульська розповіла, чому її чоловік не вступив до лав ЗСУ (відео)

Співачка Оля Цибульська впевнена, що кожен має бути корисним на тому місці, де він професіонал.

Українська співачка Оля Цибульська поділилася, чому її чоловік Сергій із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну не вступив до лав ЗСУ. Про це вона повідомила в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Співачка повідомила, що її коханий намагається бути корисним для країни у своїй професійній сфері, однак у разі потреби він готовий взяти до рук зброю та піти захищати Батьківщину.

"Ми з ним говорили, і він сказав: "Якщо потрібно, то я піду, якщо скажуть робити це, то я піду". Але я впевнена, що кожен має бути корисним на тому місці, де він професіонал. Де він на своєму місці і приносить реальну користь", – сказала вона.

Цибульська повідомила, що на війні загинув її друг Карим, який разом з нею знімався на М1. Він служив в ЗСУ з 2014 року. Співачка повідомила, що з ним розмовляла на цю тему. "Він говорив: "Мала, тут потрібен особливий емоційний склад. Ми професіонали, ми знаємо, що ми робимо. Тут така команда зібралася, що ти маєш бути на своєму місці. Напевне, то він (чоловік — ред) і не на фронті", – пояснила виконавиця.

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За словами Цибульської, її чоловік працює в українській компанії пов’язаній із молочною продукцією.

Оля Цибульська з родиною Фото: cybulskaya

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