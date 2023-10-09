Дженніфер Гарнер продемонструвала комфортний образ на осінь 2023 (фото)

Знаменитість відвідала захід свого бренду, обравши затишний аутфіт.

51-річна американська акторка Дженніфер Гарнер продемонструвала комфортний та стильний образ на осінь 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина оскароносного Бена Аффлека, 51, відвідала захід свого бренду "Once Upon a Farm" у Нью-Йорку.

Зірка екрану та мама трьох дітей одягла затишний сірий светр і чорні спортивні легінси, представляючи бренд, співзасновником якого вона є.

Гарнер відмовилася від макіяжу, демонструючи свою природну красу. Зокрема акторка залишила розпущеним своє каштанове волосся.

Вона доповнила осінній ансамбль парою елегантних сірих тенісних кросівок, які пасували до її светра.

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Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Бізнес-леді усміхалася протягом усієї події в Нью-Йорку.

У 2017 році вона стала співзасновницею компанії "Once Upon A Farm", яка займається виробництвом органічного дитячого харчування. П’ять років потому компанія продовжує розвиватися, навіть отримавши престижну 1000-денну сертифікацію від Clean Label Project для своїх нових передових харчових сумішей.

Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер вирушила на прогулянку з донькою від Бена Аффлека.

Також Фокус писав про заручини акторки з Джоном Міллером.