"Це фільм жахів": як українські зірки відреагували на атаку ХАМАС на Ізраїль

Бойовики з ХАМАС масовано атакували Ізраїль вранці 7 жовтня. Українські зірки емоційно реагують на вторгнення і порівнюють події з російським терором.

Бойовики ХАМАС вранці 7 жовтня атакували Ізраїль. Їхніми жертвами стали щонайменше 600 осіб, понад сотню було взято в заручники. У відповідь Ізраїль почав обстріл Сектора Газа. Деякі з українських зірок були цього дня в Ізраїлі, як співачка KOLA, яка написала емоційний пост, перебуваючи в бомбосховищі.

Пост співачки KOLA Фото: Скриншот

Інші розповіли про своїх рідних, які опинилися під обстрілами. Фокус зібрав емоційні пости про війну Ізраїлю з ХАМАС.

Катерина Репяхова

У дружини Віктора Павліка в Ізраїлі живе її сестра з дітьми та інші родичі. Катерина довго не могла вийти на зв'язок із рідними, але потім опублікувала коментар, зазначивши, що з ними все гаразд, але вони під обстрілом.

Катерина Репяхова опублікувала відео з Ізраїлю

Також дружина співака повідомила, що її сестра живе далеко від півдня країни. "Тримайся, наш рідний Ізраїль. Скільки всього ти пережив. І це переживеш", — написала Катерина.

Маша Єфросиніна

Телеведуча звернула увагу на те, що світові потрібно прийти до тями і зупинити тоталітаристські та терористичні країни.

Пост Маші Єфросиніної Фото: Скриншот

"Моє серце з людьми, колегами та близькими друзями з Ізраїлю. Якщо світ не прийде до тями, росіяни, Іран, Китай і Північна Корея покінчать із західною цивілізацією", — вважає Маша Єфросиніна.

Катя Осадча

Телеведуча нагадала, що ХАМАС напав на Ізраїль через 50 років після "Війни судного дня".

Пост Каті Осадової Фото: Скриншот

"50 років від початку "Війни судного дня". І знову терор, і знову смерті. Чому люди не вміють жити в мирі? Чому знаходяться ті, хто несе смерть? Можна зібрати всіх таких у***ків і назавжди відправити у відкритий космос?" — висловилася ведуча.

Після вона опублікувала ще один пост, нагадавши, що зараз, коли увага всього світу прикута до Ізраїлю, де терористи беруть у заручники цивільних, варто нагадати, що те ж саме відбувається і в Україні.

"Зараз найбільше говорять про те, як ХАМАС розстрілював і викрадав цивільних, те, на що у світі не звертали увагу, коли ми кричали про те, як росіяни викрадають, катують і знущаються з українців, і тепер світ має таку ж саму другу країну, де відбувається те саме... Зараз наш час вказати на цивільний полон і розстріл цивільних як на велику проблему і тероризм! І можливо зараз нас почують краще? Коли ми не одні в такій біді", — написала Осадча.

Микита Добринін

Зірка шоу "Холостяк", теле- і радіоведучий Микита Добринін опублікував сторіз, написавши: "Знову такі, блін, новини вранці. Жителі прикордонних територій в Ізраїлі тікають від терористів. Ці терористи співпрацюють із Росією. Не дивно".

Пост Микити Добриніна Фото: Скриншот

MamaRika

Виконавиця опублікувала сторіз, написавши, що шокована новинами.

Пост MamaRika Фото: Скриншот

"Читаю новини. Здається, світ збожеволів. А головне — це все рукотворні біди. Тут на Землі людині повинно було просто радіти життю, любити, віддавати і дякувати за те, що є — необхідно знищувати, володіти, годувати своє его. Страшно і боляче це все", — пише зірка.

Володимир Дантес

Співак опублікував сторіз, повідомивши, що в Ізраїлі перебувають його брат із дружиною і дитиною. Він зазначив, що з ними все гаразд і обурився тим фактом, що багато хто вважає, що те, що відбувається в Ізраїлі, відволікає світ від війни в Україні.

Пост Володимира Дантеса Фото: Скриншот

Співак закликав усіх проявляти емпатію.

Надя Дорофєєва лаконічно назвала події "жахом", Лілія Ребрик зазначила, що "світ збожеволів", а Даша Квіткова назвала те, що відбувається, "фільмом жахів".

Пост Даші Квіткової Фото: Скриншот

"Мої щирі співчуття Ізраїлю. Це повний п**дець і фільм жахів", — написала вона.

Відреагували на атаку і російські зірки, Максим Галкін, всупереч повідомленням російських ЗМІ, не полетів з Ізраїлю з Аллою Пугачовою і опублікував відеоповідомлення, зазначивши, що підтримує Ізраїль і його боротьбу.

Пост Максима Галкіна

"Сьогодні, у ці важкі й сумні для Ізраїлю дні ми тут і навіть не розглядали можливості кудись виїхати. Хоча вона є. Аеропорт Бен-Гуріон відкритий, далекі всі авіакомпанії літають, багато компаній літають на свій страх і ризик. Тому полетіти можна, але ми не відлітаємо. Ми з Аллою, наші діти, ми хочемо підтримати ізраїльський народ у цю дійсно важку тверду хвилину. Це велике горе", — написав шоумен.

Опублікував пост і Андрій Макаревич, лідер гурту "Машина времени". Він зараз не в Ізраїлі, а завершує тур Німеччиною і летить до Лондона. "Бажаю удачі нашим бійцям і рахую години і дні до нашої перемоги. Будь ласка, будьте живі", — написав співак.

Також під час атаки ХАМАСу в Тель-Авіві була російська співачка Наталія Іонова (Глюкоза), яка приїхала в Ізраїль на концерт американського виконавця Бруно Марса. Концерт було скасовано, а Іонова ховалася з дітьми в бомбосховищі. Пізніше вона повідомила, що полетіла в РФ.

Наталія Іонова в бомбосховищі Фото: Скриншот

Нагадаємо, бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. По Тель-Авіву та інших містах було запущено понад 5 тисяч ракет із району Сектора Газа. У соцмережах було опубліковано численні відео розстрілів і викрадень мирних жителів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що Ізраїль перебуває "у стані війни". Ізраїль завдає ударів у відповідь по Сектору Газа. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по позиціях терористів із "Хезболли" на кордоні з Ліваном. Удари відбулися після того, як у напрямку цивільних населених пунктів на півночі країни відбулося кілька залпів із мінометів.