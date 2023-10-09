Гайді Клум із донькою знову знялися в рекламі спідньої білизни (фото, відео)

Крім зйомок у рекламній кампанії, мати і дочка відвідали показ нової колекції Intimissimi в музеї Боде в Берліні.

50-річна німецька супермодель Гайді Клум та її 19-річна донька Ленні знову знялися разом у рекламі нової колекції від італійського бренду спідньої білизни Intimissimi, повідомляє Рarade.

У соцмережах Гайді показала кадри відвідування презентації колекції в музеї Боде в Берліні, куди прийшла разом із донькою. На ній була мереживна рожева мінісукня з довгими рукавами і високим коміром і такого ж кольору туфлі. А ось Лені вибрала куди більш відверте вбрання. Вона прийшла в чорній мереживній білизні, поверх якої було вдягнуто прозору чорну сукню. Обидві Клум виглядають веселими, радісно позують фотографам і всіляко демонструють позитив.

На одному з відео можна побачити і матір Гайді, Ерну. Трійця обійняла одна одну, кожна з жінок посміхається в камеру.

Ерна була в топі з леопардовим принтом і овальним вирізом, чорній сорочці з високим коміром і чорному піджаку.

"Святкуючи всі покоління жінок", — підписала ролик Гайді.

Лені пішла по стопах своєї мами відтоді, як вступила до коледжу на факультет дизайну інтер'єру.

"Я дуже пишаюся своєю донькою та її модельним бізнесом. А вона при цьому ще й навчається", — каже Гайді.

Зі свого боку її донька зазначає, що хотіла бути студенткою:

"Але я також люблю працювати, тому намагаюся збалансувати і те, і інше. Усе йде нормально".

Лені раніше демонструвала продукцію Intimissimi. Ба більше, дівчина не вперше знімається зі своєю матір'ю. Після попередніх зйомок на Гайді обрушилася хвиля хейту за те, що вона монетизує сексуальність своєї дочки і може заподіяти їй психологічні страждання, проте супермодель не звертає уваги на критику.

Фото: Intimissimi Фото: Intimissimi

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум опублікувала фото, де позує в дуже короткій сукні.