Упор для дверей: Гвінет Пелтроу показала, як використовує свою статуетку "Оскар" (відео)

В інтерв'ю актриса Гвінет Пелтроу також розповіла про свою улюблену роль у кіно.

Американська акторка, співачка і лауреатка премії "Оскар" Гвінет Пелтроу під час інтерв'ю Vogue для шоу "73 питання" розповіла, що використовує свій приз, який вона отримала за кращу жіночу роль у 1998 році за фільм "Закоханий Шекспір", як дверний упор, повідомляє People.

У відео, яке було знято влітку в її будинку в Гемптоні, 51-річна актриса привела інтерв'юера Джо Сабіа до свого саду. Коли вони пройшли через дверний отвір, камера зняла статуетку "Оскар", що лежала на землі, підпираючи двері.

"Яка гарна нагорода Американської кіноакадемії", — сказала Сабія. Пелтроу з посмішкою обернулася і пожартувала: "Мій дверний упор. Він працює чудово!"

В інтерв'ю Пелтроу запитали про її улюблену роль у кіно. "О боже, мені так пощастило. У мене було так багато приголомшливих ролей", — сказала актриса.

Сабія запитала Пелтроу, який з її численних фільмів вона б насправді додивилася до кінця. "Можливо, Емма", — відповіла вона, посилаючись на свою роль героїні Джейн Остін.

Зірка також коротко відповіла на запитання, чого їй найбільше бракує в ролі провідної леді Голлівуду: "Нічого".

Раніше повідомлялося, що Гвінет Пелтроу зворушливо привітала з 51-річчям Кемерон Діас. Зіркові подруги часто діляться спільними знімками на честь днів народження одна одної.