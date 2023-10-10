Дженніфер Лопес зʼявилася на публіці з аксесуарами на 65 тисяч доларів (фото)
Зірка сцени та соцмереж продемонструвала, як зробити розкішним джинсовий образ.
54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний джинсовий ансамбль з аксесуарами на 65 тисяч доларів. Про це пише Page Six.
Дружина оскароносного актора Бена Аффлека, 51, зʼявилася в мішкуватому джинсовому комбінезоні у Лос-Анджелесі. Волосся Джей Ло зібрала в пучок. А на її ногах були черевики Jimmy Choo x Timberland, ціна яких становить 1295 доларів.
Зірка сцени також додала до джинсового образу дизайнерські окуляри Bottega Veneta за 550 доларів
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Зазначимо, що комбінезон американської знаменитості коштує $647.
Що стосується її розкішної сумочки, зірка фільму "Виходь за мене" — яка носить свої сумки Birkin скрізь, включаючи тренажерний зал — тримала в руках коричневу замшеву версію сумочки Grizzly, причому вона продається майже за 35 000 доларів.
Співачка також продемонструвала безліч розкішних ювелірних прикрас, зокрема каблучку з трояндою Dior (25 500 доларів), манжети Hermès Collier De Chien (1 225 доларів).
Джей Ло стояла біля свого авто та з кимось листувалася, тримаючи в руках телефон.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес порушила сувору дієту заради чоловіка.
Також Фокус писав про іпотеку Бена Аффлека та Дженніфер Лопес на будинок.