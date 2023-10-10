Ліор Раз, зірка серіалу "Фауда", вирушив воювати з ХАМАС на передову

Ізраїльський актор, перше кохання якого вбив палестинський терорист, вирушив рятувати сім'ї ізраїльтян, які опинилися в пастці біля міста Сдерот, обстріляного ХАМАС.

Відомий ізраїльський актор Ліор Раз, зірка серіалу "Фауда", який виходив на Netflix, приєднався до військових на передовій, щоб допомогти врятувати сім'ї, які опинилися в пастці біля обстріляного міста Сдерот після атаки ХАМАС. Про це пише The JC.

Зірка Netflix Ліор Раз заявив у соцмережах, що він приєднався до своїх "братів по зброї" на передовій лінії Ізраїлю, щоб врятувати постраждалі сім'ї в ізольованому місті Сдерот.

51-річного Раза, зірку ізраїльського хіта "Фауда", можна побачити на відео разом із творцем шоу Аві Іссахаровим, який пірнає за стіну, коли над головою летять ракети ХАМАСу.

Ліор Раз у Сдероті

"У супроводі Йоханана Плеснера і Аві Іссахарова я попрямував на південь, щоб приєднатися до сотень хоробрих "братів по зброї"-добровольців, які невпинно працювали, допомагаючи населенню півдня Ізраїлю. Нас відправили в обстріляне місто Сдерот, щоб врятувати дві сім'ї", — написав Фаз у підписі до відео.

Роль Фаза в рятувальній операції не була підтверджена ізраїльськими офіційними особами. Припускають, що після суботніх шокуючих атак ХАМАС узяв у заручники понад 100 осіб.

У більш ранньому пості в Instagram Раз сказав: "Пам'ятайте, хто почав різанину. ХАМАС — це організація, яка хоче знищити євреїв і не хоче говорити про мир за жодних умов. Коли війна почнеться, ми обіцяємо вам, що ми, ізраїльтяни, закінчимо її. Пам'ятайте, що ми вступаємо в цю війну з важким серцем, без бажання вбивати невинних і без вибору перед обличчям тих, хто виступає проти нас", — додав Раз.

Нагадаємо, серіал "Фауда" заснований на реальному досвіді Алі Іссахарова, журналіста найстарішої ізраїльської газети "Гаарец", і досвіді Ліора Раза. Обидва вони служили в Армії оборони Ізраїлю.

Серіал стартував у 2015 році, заплановано п'ятий сезон. Назва серіалу перекладається, як "Хаос", це звичайний сигнал спецназу про те, що ситуація загострилася.

Трейлер серіалу "Фауда"

Серіал розповідає про діяльність бійців містаарвім, контртерористичного спецпідрозділу Армії оборони Ізраїлю, які працюють під прикриттям. Ліор Раз грає Дорона, главу підрозділу, що протистоїть ХАМАС. Також він знімався у фільмі "Марія Магдалина" разом із Хоакіном Феніксом і з'явиться в довгоочікуваному продовженні "Гладіатора" Рідлі Скотта.

Хто такий Ліор Раз

Раз народився в поселенні Маале-Адумім на Західному березі річки Йордан у сім'ї іракця та алжирки. Його батько працював у кадровому підрозділі ізраїльського аналога "Морських котиків" США.

Після закінчення середньої школи Раз записався в контртерористичний підрозділ Дувдеван.

Коли йому було 19 років, палестинський терорист убив його 18-річну дівчину, з якою Ліор зустрічався три роки.

Убивцю затримали, але 2011 року звільнили в обмін на Гілада Шаліта, захопленого рухом ХАМАС. Крім нього було звільнено ще 1026 палестинських в'язнів.

Після закінчення служби Раз переїхав до Лос-Анджелеса, де працював охоронцем Арнольда Шварценеггера і Настасьї Кінскі. Сам він називав це "гламурним досвідом".

Кадр із серіалу "Фауда" Фото: Скриншот/Netflix

В інтерв'ю Ліор Раз говорив: "Це моя спадщина і причина, через яку я живу в Ізраїлі. Я дуже пов'язаний зі своєю спадщиною. В Ізраїлі це взагалі не питання. Це те, з чим ти народжуєшся, коли живеш у єврейській державі. Ви боретеся за єврейську державу. Ви належите єврейській державі".

Нагадаємо, ХАМАС атакував Ізраїль 7 жовтня. Першими жертвами стали відвідувачі музичного фестивалю, що проходив у пустелі Негев, і кібуца, розташованого поруч.

Війна вже забрала щонайменше 1600 сотень життів з обох сторін — і, можливо, ще багато сотень. Ізраїль також заявив, що ХАМАС та інші угруповання бойовиків у секторі Гази також тримають у заручниках понад 150 солдатів і цивільних осіб.

Очікується, що конфлікт буде тільки загострюватися. За даними ізраїльських ЗМІ, у вівторок Ізраїль розширив мобілізацію резервістів до 360 000 осіб.

І одне з головних питань полягає в тому, чи почне Ізраїль наземний наступ на Газу — крихітну смужку землі, затиснуту між Ізраїлем, Єгиптом і Середземномор'ям, де мешкає 2,3 мільйона осіб і якою управляє ХАМАС із 2007 року.

Нагадаємо, раніше ізраїльська акторка Галь Гадот висловила підтримку своїй батьківщині, але поки невідомо, чи доведеться їй повернутися на військову службу. Зірка "Диво-Жінки", як і більшість ізраїльтян, була в армії.