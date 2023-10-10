Рідкі калорії. Дієтологиня назвала 5 популярних напоїв від яких ви товстієте

Буває так, що під час схуднення, ви правильно харчуєтесь, вираховуєте кожну калорію та грам, а вага стоїть. Не варто одразу опускати руки, можливо ви не врахували рідкі калорії, які споживаєте щодня. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко розповідає, у яких улюблених напоях ховаються калорії, які заважають вам позбутися зайвої ваги.

Виявляється, калорії має не лише їжа, а й напої, тому якщо ви звикли щодня пити великий лате з карамельним сиропом, то приготуйтесь дізнатись, що цей напій може складати третину вашої добової норми калорій. А якщо такий напій не один протягом дня? Так, усі напої, крім води, також містять певну кількість калорій, тому варто це враховувати, якщо ви слідкуєте за харчуванням та хочете схуднути. Дієтологиня Аліна Дяченко розповіла Фокусу про найбільш калорійні напої, які додають вам велику кількість калорій до вашого харчування.

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Рідкі калорії найшвидше залишають свою позначку на фігурі, бо засвоюються організмом миттєво, без витрат енергії на відміну від твердої їжі. Тому важливо стежити не тільки за тим, що ви їсте, а й за тим, що п'єте. Обов’язково звертайте увагу на калорійність напоїв, які вживаєте.

Дієтологиня назвала найулюбленіші напої, які можуть спровокувати набір зайвої ваги та звести нанівець ваші зусилля зі схуднення.

Кава та чай

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Рідкі калорії в каві або чаї зазвичай походять від додаткових інгредієнтів, які додаються до напою: молоко, вершки, цукор, сиропи, маршмелоу. Чим більше цих додаткових інгредієнтів, тим більше калорій буде містити напій.

"У чорній каві без добавок міститься 0 калорій. Додамо до неї коров'яче молоко 2,5% 100 мл, виходить вже 55 ккал + 2 ч.л. цукру ще 60 ккал + маршмелоу/сиропи та набігає в сумі 200+ калорій", — зазначає Аліна Дяченко.

Врахуйте, якщо ви випиваєте не просто американо чи еспресо з молоком, а любите, наприклад, капучино чи лате, то калорійність зросте ще більше.

Тому, якщо ви хочете схуднути, приберіть калорійні напої зі свого раціону, а для того, щоб прокинутись вранці пийте просто чорну каву.

Пакетовані соки, морси, компоти

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"Більшість пакетованих соків містять доданий цукор або сироп і, до речі, пити після них хочеться ще більше", — зазначає дієтологиня.

Калорійність на 100 мл, орієнтовна:

апельсиновий сік – 45 ккал;

компот із сухофруктів, без цукру – 60 ккал;

морс брусничний – 45 ккал.

Фруктовий сік або навіть фреш насправді не принесуть вашому організму користі, не дивлячись на те, що вони зроблені з корисних фруктів. У фруктах корисною є саме клітковина, а те, що ви випиваєте, містить чистий цукор. Тому замість того, щоб випити чергову склянку фрешу, просто з’їжте цілий апельсин, користі буде більше, а калорій – менше.

Солодкі газовані напої

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"Солодкі газовані напої містять велику кількість цукру, штучні барвники, ароматизатори та інші хімічні речовини, які можуть бути шкідливими для організму при тривалому та надмірному вживанні. Калорійність на 100 мл складає близько 50 ккал. Точна кількість калорій може варіюватися, залежно від марки та виду напою", — зазначає Аліна Дяченко.

Дійсно, солодкі газовані напої додають зайвих калорій до вашого раціону та призводять до набору ваги. Ожиріння, в свою чергу підвищує ризик виникнення діабету 2 типу, захворювань серцево-судинної системи та остеоартриту.

Напої з "нульовою калорійністю"

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"Coca-Cola Zero дійсно не містить цукру у своєму складі. Замість цього, для надання солодкого смаку використовуються цикламат натрію, ацесульфам калію, аспартам. Ці солодкі речовини мають низьку кількість калорій, що робить Coca-Cola Zero низькокалорійним напоєм. Втім, важливо пам'ятати, що, хоча відсутність цукру зменшує кількість калорій, інші компоненти складу цього продукти негативно впливають на ваше здоров'я", — наголошує дієтологиня.

Аспартам, який є основним підсолоджувачем цих напоїв, вважається потенційним канцерогеном. Крім того, фосфатна кислота, яка також міститься у цих напоях, здатна руйнувати зубну емаль, що може вплинути на здоров’я зубів.

Питання в тому, яку мету ви переслідуєте, обираючи такі напої, адже вони не втамовують спрагу та не несуть жодної користі організму.

Алкоголь

Фото: Freepik

Якщо не говорити про шкоду алкогольних напоїв, слід зазначити їхню високу калорійність. Дієтологиня розповіла про калорійність найрозповсюдженіших алкогольних напоїв (на 100 мл):

Пиво — 45;

Вино сухе — 66;

Шампанське — 85;

Вермут — 158;

Горілка — 235;

Коньяк — 239.

Ці значення мають орієнтований характер і можуть відрізнятися залежно від конкретного бренду та рецептури. Проте, чим міцніший алкоголь, тим більше в ньому міститься калорій.

Дієтологиня радить не забувати, що чай, кава, сік та інші напої — це не вода, тому втамовуйте спрагу чистою питною водою. Підтримання достатньої гідратації є надзвичайно важливим для нашого здоров’я, тому обов’язково випивайте свою добову норму рідини. Кількість води вираховується індивідуально та залежить від вашої ваги (30 мл води на 1 кг ваги).

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.