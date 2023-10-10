"Не можу повірити, що тобі 20": Кортні Кардаш'ян привітала пасинка Баркера з днем народження

Фотомодель Кортні Кардаш'ян опублікувала ролик із Лендоном Баркером у ресторані.

Американська фотомодель і акторка 44-річна Кортні Кардаш'ян 9 жовтня привітала пасинка Лендона Баркера з днем народження. Зірка розмістила відповідну публікацію у своїй історії в Instagram.

"З Днем народження, @landonasherbarker. Не можу повірити, що тобі 20!", — підписала Кортні ролик.

У ролику Кардаш'ян, яка чекає на свою першу дитину від чоловіка Тревіса Баркера, сиділа поруч із Лендоном. Видно, що вони подію відзначали в ресторані. Кортні була одягнена в чорну толстовку з капюшоном і темні сонцезахисні окуляри. Лендон одягнув чорну бейсболку, на його руках були обручки і браслет. Також в іменинника були нафарбовані нігті. Він весело наспівував пісню.

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Крім того, вагітна зірка опублікувала свою фотографію зі світлим волоссям, зроблену на початку цього року. На ній зображена Кортні з Лендоном і 47-річним чоловіком Тревісом на фестивалі Coachella.

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Що відомо про Кортні Кардаш'ян

Кортні Мері Кардаш'ян — американська фотомодель, актриса, бізнесвумен. Народилася 18 квітня 1979 року в Лос-Анджелесі, США. Найбільш відома своєю участю в реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян".

З 2006 по 2015 рік Кортні перебувала в цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дісіком. У Кортні і Скотта є троє дітей: син Мейсон Деш Дісік, дочка Пенелопа Скотленд Дісік і ще один син Рейн Естон Дісік. Через півроку після народження третьої дитини пара розлучилася.

З 2016 року зустрічалася з боксером Юнесом Бенджимом. Різниця у віці становила 14 років. У 2018 році пара розпалася.

Із січня 2021 року зустрічається з барабанщиком гурту Blink-182 Тревісом Баркером. 17 жовтня 2021 року пара заручилася.

Раніше повідомлялося, що вагітна Кортні Кардаш'ян була помічена в леопардовому купальнику на Гаваях. На одному з гавайських пляжів зірка реаліті-шоу продемонструвала свою вельми округлу фігуру.