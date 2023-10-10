Стало відомо, завдяки кому Ембер Герд знову взяли на роль в "Аквамен 2"

У мережу потрапили записи психотерапевта Ембер Герд, де проливається світло на проблеми, з якими зіткнулася актриса на зйомках другої частини фільму про Аквамена.

Зйомки фільму "Аквамен і втрачене царство" стали справжнім випробуванням для режисера Джеймса Вана і виконавця головної ролі Джейсона Момоа, але найбільше дісталося Ембер Герд, пише Variety.

Після виходу першого трейлера картини, бюджет якої склав 215 мільйонів доларів, на Reddit спливли відверті документи у справі про наклеп Джонні Деппа проти Ембер Герд.

Шанувальники актора заплатили судові витрати за публікацію документів терапевта Герд, доктора Доун Г'юз. Необроблені записи в блокноті були частиною гучного судового процесу, в якому Депп здобув перемогу. Серед іншого, в них описується і процес зйомок другої частини "Аквамена", і ворожа атмосфера, що панувала між Момоа та Герд. Наприклад, там є інформація про те, що Джейсон одягався, як Депп, напивався і наполягав на тому, щоб Херд виключили з фільму, взявши на роль Мери іншу актрису.

"Джейсон сказав, що хоче, щоб мене звільнили... Джейсон п'яний — запізнився на знімальний майданчик. Одягається, як Джонні. Ще має всі обручки", — розповідала Ембер своєму психологу.

Представник Момоа відмовився від коментарів, але представник округу Колумбія спростував характеристику Герд.

"Джейсон Момоа завжди поводився професійно на зйомках "Аквамена і втраченого царства", — заявив він. Інші підтримали цю думку, зазначивши, що "Джейсон працює щосили, любить час від часу випити пива, як і всі, але не з'являється на знімальному майданчику п'яним".

Один з інсайдерів, який був на зйомках у Лондоні 2021 року, додав, що дві зірки ладнали та були помічені такими, що жартували разом:

"І він не одягається, як Джонні Депп. Він завжди одягався в цьому богемному стилі".

Ембер теж не стала нічого коментувати, але людина з її оточення підтвердила, що записи психолога належать до періоду зйомок продовження "Аквамена". Зокрема вони задокументували скандал, що мав місце 27 грудня 2021 року. Ще один інсайдер каже, що адвокати Ембер були проти оприлюднення записів психотерапевта.

Актриса скаржилася, що її не підтримує і режисер картини Джеймс Ван. За її словами, він поводився з нею, "як із ізгоєм" через гучну судову тяганину з колишнім чоловіком, підвищував голос і не давав нікому зробити з нею селфі.

Ван, як і Момоа, нічого коментувати не став, однак за нього все сказали його представники:

"Джеймс відомий тим, що ставиться до членів свого акторського складу і знімальної групи з великою повагою і сприяє створенню позитивної атмосфери співпраці на знімальному майданчику — фільми "Аквамен" не були винятком".

Відсутність "хімії" з Момоа ледве не призвела до того, що після виходу "Аквамена" у 2018 році студія і Ван вирішили виключити актрису із сиквела. Вони навіть надіслали листа її адвокату Карлу Остіну, інформуючи його про своє рішення. Джейсон у цьому рішенні, до речі, участі не брав.

Зрештою студія не звільнила Герд. Причиною стала протекція колишнього хлопця актриси, Ілона Маска. Він змусив одного зі своїх адвокатів надіслати "лист випаленої землі до Warner Bros. з погрозою спалити будинок", якщо актрису не повернуть.

У підсумку в другій частині Ембер Герд з'являється в ролі Мери, хоча в трейлері її присутність мінімізована. Як буде у фільмі, глядачі зможуть побачити 20 грудня 2023 року.

Раніше Фокус писав, чому другій частині "Аквамена" прогнозували провал зі старту.