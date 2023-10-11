Як Мадонна отримала своє прізвисько "Медж"

Вийшла друком книжка, в якій розказано біографію поп-зірки Мадонни: від її першого виступу і до того, як вона отримала прізвисько "Медж".

У фільмі Мері Гебріел "Мадонна: бунтарське життя", що вийшла 10 жовтня, розповідається про шлях королеви поп-музики від її першого виступу до таких хітів, як "Vogue" і "Like a Prayer". У книзі наведено сім одкровень Мадонни, зокрема, як вона отримала прізвисько "Медж", повідомляє Рeople.

Мадонна не стала королевою поп-музики відразу. За кілька десятиліть вона заслужила це звання завдяки наполегливій праці, хорошій музиці та безлічі спірних моментів.

Протягом більш ніж 800-сторінкової книжки читачі дізнаються про кожен альбом Мадонни та його створення, а також про її досвід дорослішання в Мічигані, переїзду до Нью-Йорка, досягнення успіху як поп-зірки, кілька шлюбів і виховання шістьох дітей.

Як Мадонна заслужила прізвисько "Медж"

Коли Мадонна переїхала до Лондона і почала працювати над альбомом "Music" 2000 року, її шанувальники в Сполученому Королівстві оцінили те, як вона демонструвала поведінку звичайної людини, а не світової знаменитості. Незабаром англійці стали називати її "Медж", що більше схоже на ім'я звичайної людини, ніж на "Мадонну".

У той час у неї були романтичні стосунки з британським кінорежисером Гаєм Річі і він, як повідомляється, сказав їй, що це прізвисько походить від "Її Величності", мабуть, намагаючись переконати зірку, що її не називають звичайною жінкою.

Нагадаємо, 5 вересня Фокус повідомляв про те, що близький друг Мадонни розповів, чому вона ніколи не перестане виступати і чому більше не вийде заміж.