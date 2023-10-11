Супермодель Джіджі Хадід підтримала палестинців

Палестино-нідерландська модель засудила дії ХАМАС, сказавши, що терор щодо невинних людей неприпустимий.

Відома модель Джіджі Хадід, яка виросла в сім'ї палестинця і нідерландки, порушила мовчання і висловилася з приводу атак ХАМАСу на Ізраїль. Вона заявила, що засуджує терор щодо невинних людей, але каже, що відчуває "глибоку симпатію і горе" до свого народу, який живе "під окупацією". Про це пише Daily Mail.

28-річна супермодель, чий батько Мохамед Хадід родом із Палестини, написала: "Я відчуваю глибоке співчуття і горе через палестинську боротьбу. Хоча я маю надії та мрії про палестинців, жодна з них не включає в себе шкоду, завдану єврею".

Пост Джіджі Хадід

Сестра Джіджі Белла, яка є палкою захисницею Палестини, поки що не прокоментувала публічно атак ХАМАС, унаслідок яких загинуло понад 1000 осіб. При цьому в її акаунті з'явилося повідомлення, яке вже видалено, що свідчило: "Хлопці перестаньте питати її, де вона. Вона піклується про своє здоров'я так, як повинна. Їй нема чого доводити. Ми знаємо, що вона підтримує Палестину, ми знаємо, що вона підтримує праву сторону. Вона повернеться, коли відчує, що готова. Перестань бути з нею злими".

Джіджі Хадід написала: "Мої думки з усіма, кого торкнулася ця невиправдана трагедія, і щодня цей конфлікт забирає невинні життя, серед яких занадто багато дітей. Я відчуваю глибоке співчуття і скорботу з приводу палестинської боротьби і життя в умовах окупації, це відповідальність, яку я несу щодня. Я також відчуваю відповідальність перед своїми єврейськими друзями за те, щоб прояснити це, як я вже говорив раніше: хоча у мене є надії і мрії щодо палестинців, жодне з них не містить шкоди, заподіяної єврею".

Вона зазначила, що "тероризування невинних людей не відповідає руху "Вільна Палестина" і не приносить жодної користі".

Белла і Джіджі Хадід із батьком Фото: Getty Images

"Ідея про те, що це відбувається, підживлює хворобливий цикл відплати туди й назад, який триває десятиліттями (жертвою якого не заслуговує бути жодна безневинна цивільна особа, палестинець чи ізраїльтянин), і допомагає увіковічнити хибну ідею про те, що бути пропалестинським — це одно і те ж саме, що бути антисемітом", — написала Джіджі, заявивши, що вона ділиться своїми співчуттями зі своїми близькими, як палестинцями, так і євреями, і надсилає їм свою любов і силу.

"Є багато складних, особистих і обґрунтованих почуттів, але кожна людина заслуговує на основні права та безпеку; незалежно від їхньої національності, релігії, етнічної приналежності або місця народження", — продовжила модель, резюмувавши своє повідомлення словами про те, що вона знає: її слів недостатньо, але вона завжди молиться за безпеку безневинних.

І Джіджі, і 27-річна сестра-супермодель Белла Хадід відкрито заявляють про свою підтримку палестинців і відвідують марші та демонстрації.

У травні 2021 року Белла і Джіджі викликали шквал обурення через пост в Instagram, у якому йшлося, що Ізраїль — це не країна, а земля, заселена колонізаторами.

Це сталося після того, як Галь Гадот розповіла про своє горе через напад ХАМАСу на Ізраїль.

38-річна ізраїльська акторка, яка раніше заявляла, що "світ не повинен сидіти на паркані" через війну в Ізраїлі та Палестині, закликала своїх послідовників пожертвувати кошти для тих, хто постраждав від терактів у вихідні, та розкритикувала людей, які реагують на звірства бойовиків ХАМАС зі співчуттям і виправданнями.

Колишня Міс Ізраїль 2004 була однією з перших голлівудських зірок, які підтримали Ізраїль, написавши: "Я підтримую Ізраїль, і ви теж повинні. Світ не може сидіти склавши руки, коли відбуваються ці жахливі терористичні акти!".