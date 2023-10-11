Яскраво, тепло, красиво: топ-4 тренди колготок на осінь 2023

З настанням холодів колготки стають дедалі більш затребуваними, а різноманітність моделей дає змогу вибрати те, що до душі саме вам.

Модні тренди 2023 року не обійшли стороною і такий предмет гардероба як колготки. Літні тонкі моделі змінилися на щільніші й тепліші, проте це ніяк не вплинуло на їхню здатність доповнювати ансамблі в прохолодну пору року. Навпаки — вони стають дедалі популярнішими. Головне — підбирати модні та стильні варіанти. Які колготки в тренді восени 2023 року, розповів ресурс The Tight Spot.

Зимові квіти

Для тих, хто не готовий відмовитися від колготок з візерунками, ця тенденція припаде до душі. Такі дизайнерські гіганти, як Burberry, Louis Vuitton і Carolina Herrera, додали до своїх колекцій осінь-зима 2023 вишукані й позачасові квіткові композиції. Тоді як багато брендів показали зимову інтерпретацію літніх квіткових відтінків з яскравими квітами на основній чорній основі, інші бренди зберігають літні відтінки живими за допомогою яскравих синіх і пастельних рожевих відтінків.

Квіткові візерунки зазвичай асоціюються з весняними модними тенденціями, що розквітають, і милим літнім вбранням, проте багато брендів панчішно-шкарпеткових виробів, як-от Fiore, Oroblu і Wolford, створили колготки з квітковим візерунком у зимовому стилі, щоб зберегти цю тенденцію впродовж усієї осені 2023 року.

Бізнес-шик

Абсолютно позачасова й універсальна тенденція — вбрання в стилі преппі, які не тільки надають вишуканого вигляду, а й демонструють надзвичайно сильну та врівноважену манеру поведінки. Ідеальний вибір для осені та зими 2023 року — це надійна пара теплих непрозорих колготок, які можна було побачити на багатьох показах цього сезону.

Такі колготки можна поєднувати з будь-яким вбранням, чи то шикарний монохромний образ, чи то ділове повсякденне вбрання. Вони пасують для носіння з міні-сукнею, блейзером і спідницею однакового кольору або зі шкіряними шортами і масивними черевиками.

Модні щільні колготки також є популярним вибором для ділового розкішного вбрання і вбрання в стилі преппі, надаючи простому вбранню нотку розмірності та високої моди.

Цього сезону на піку — чорні колготки з білим написом від талії до п'яти, а також колготи з великими контрастними смужками, що створюють ефект прозорих і непрозорих колготок. Подовжені смуги і непідвладний часу дизайн роблять їх ідеальними для будь-якого випадку, незалежно від того, повсякденний це образ, вечірній ансамбль або елемент total look.

Ефектні відтінки

Кольорові колготки були постійною тенденцією впродовж усіх сезонів, хоча останніми місяцями значно більше знаменитостей носять яскраві колготки з повсякденним і вечірнім вбранням, а це означає, що ця тенденція блокових кольорів нікуди не дінеться найближчим часом. Під час Тижнів моди подіуми рясніли кольоровими колготками, які стали однією з найпопулярніших тенденцій цього року.

Наприклад, дуже популярний червоний і всі його відтінки, що не можна було не помітити на багатьох показах сезону осінь-зима 23: від глибокого бордового до яскраво-червоних відтінків.

Крім червоного, у тренді й інші відтінки: від яскраво-фіолетового, сонячно-жовтого до ефектного білого. Не менш популярні кольорові колготки з картатим ефектом і моделі з квітковим принтом.

Ще одна популярна позиція на осінь 2023 — колготки в ретро-стилі. Це можуть бути моделі з непрозорою основою та геометричними фігурами, в горошок, з плямистим малюнком тощо.

Блискучий металік

Любительки гламуру можуть видихнути — блискучі колготки нікуди не подінуться і в цьому сезоні. Адже вони — це втілення гламурних і вишуканих модних образів. Такі моделі можуть бути зі стразами, в горошок або блискучі по всій поверхні.

Новинка сезону — поява щільних колгот металік, які надають ногам блиску і сяючого ефекту. Йдеться не тільки про класичний сірий, а й колір глибокої бронзи, а також яскравого золота.

Для гламурної вечірки ідеально підійдуть блискучі колготки з ефектом омбре в горошок і блискітками. Вони добре поєднуються зі срібними туфлями на шпильці та елегантною чорною сукнею.

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